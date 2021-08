Alice Bendová se bude vdávat: Herečka odtajnila scénář veselky, uteče do lesa?

Zdroj: Profimedia

Alice Bendová se na začátku roku zasnoubila se svým o deset let mladším partnerem Michalem Topolem a nyní dvojice naplno plánuje podrobnosti svatby. Herečka prozradila, že hlavním požadavkem je soukromí a stále zvažuje, že obřad proběhne v cizině!

Alice Bendová našla opravdové štěstí po boku svého aktuálního partnera Michala Topola a když ji na začátku roku požádal o ruku, se svatbou souhlasila.

Žádost o ruku prý rozhodně nevypadala jako z typických romantických filmů. "Měla jsem na sobě župan a žádná velká romantika to nebyla. Všichni to vzali velmi pozitivně, dcera Alička je nadšená, že vynese nějaké šaty," prozradila budoucí nevěsta webu Extra.

Bendová by se ráda vdala do roka a do dne od zásnub a tak už naplno se snoubencem plánují, jak bude jejich den D vypadat!

Bendová uvažuje o svatbě v zahraničí, chce mít soukromí

Alice Bendová přemýšlí o tom, že si svého partnera vezme mimo Českou republiku. Hlavním důvodem je touha po klidu, herečka se chce za každou cenu vyhnout pozornosti médií.

"Zatím ještě nevím, zda se chceme vzít v Česku nebo v zahraničí. Tak to ještě necháváme, uvidíme, jak to bude i s protiepidemiologickými opatřeními a zda se bude moci cestovat. Ale už teď víme, že se rozhodně chceme brát bez přítomnosti médií, to bychom se radši vzali v lese. Takže ideálně na tajňáka," vysvětlila výše zmíněnému webu.

Svatební šaty Bendová neřeší. "Je mi jedno, v čem se vdám, důležitější je, abych se cítila dobře, ale rozhodně se nebudu upínat do nějakého korzetu, to mi jednou stačilo," narazila herečka na nepovedené manželství s nevěrným Václavem Bendou.

Herečka dostává od přítele květiny i po deseti letech vztahu

Alice Bendová s Michalem Topolem žije už dlouhých deset let, její budoucí manžel ji ale stále umí příjemně překvapit.

"Míša mi i po těch letech nosí květiny, to mi udělá vždycky velkou radost. Jde nakoupit a vrátí se nejen s nákupem, ale ještě s kytkou pro mě," pěje Bendová na Topola samou chválu.

I v harmonickém vztahu se ale najdou témata, na kterých se partneři neshodnou. "Úplně normálně se občas pohádáme, a to zejména kvůli výchově dětí. Já jsem na vkus mýho přítele moc měkká a on je zase na můj vkus příliš direktivní. Takhle se někdy chytneme, ale dlouho se tím nezatěžujeme a za hodinku je všechno zase dobré. Kompromisem to nekončí, pořád doufáme, že se ten druhý změní," dodala Bendová.

Alice Bendová a Michal Topol chtějí klidnou svatbu.