Alice Bendová má postavu bohyně: Jaké je její tajemství rychle shozených kil?

Zdroj: Profimedia

Alice Bendová zatočila s nabranými kilogramy z dob pandemie a předvedla se fanouškům na Instagramu ve spodním prádle. Dvojnásobná maminka nemá rozhodně tělo snů zadarmo, za úbytkem váhy stojí těžká dřina.

Alice Bendová byla odjakživa žena krev a mléko, stejně jako na většině populace se ale i na krásné herečce podepsala dlouhá pandemie a opakované karantény.

Dvojnásobná maminka se ale rozhodla s přebytečnými kily zatočit a velice rychle se jí to podařilo.

Výsledkem svého snažení se pak Bendová pochlubila na Instagramu a sledujícím z její proměny spadla brada.

Herečka se začala věnovat sportu a zdravé stravě.

Bendová má tělo jako dvacítka

"Zkouška nového prádla na novém těle. Ještě to tělo potřebuje trochu zabrat a bude to úplně ok," napsala Alice Bendová ke snímku, kde pózuje u zrcadla pouze ve spodním prádle.

Herečce ihned fanoušci psát pochvalné komentáře. "Normálně mi nosem proletěla v restauraci těstovina s lanýžem, skvělé," pochleboval Bendové například miliardář Richard Chlad a rozhodně nebyl sám.

"Zabrat nepotřebuješ vypadáš skvěle," lichotila hvězdě její kamarádka Iva Kubelková.

Herečka se dala na běhání

Jelikož se Alici Bendové začaly množit dotazy na její neuvěřitelnou proměnu, rozhodla se prozradit, jak se jí povedlo zhubnout. Herečka propadla po vzoru jiných celebrit pravidelnému běhání.

"Krásný den, přátelé,jak už víte z mého Instagramu, dala jsem se na běhání a těch důvodů je víc. Zlepšení imunity, zhubnutí, zpevnění, osvalení nebo se prostě jen cítit dobře. A to všechno pak souvisí i s tím, co jím. Vynechala jsem úplně jednoduché cukry, takže svačiny a snídaně řeším ovocem a třeba sušenkami a kašemi bez přidaného cukru," vysvětlila Bendová, že musela také upravit jídelníček.

Dřina se ale hvězdě opravdu vyplatila a svou vysněnou postavu již brzy předvede ve svatebních šatech. Ostatně být krásnou nevěstou byla jedna z motivací dvojnásobné maminky, která plánuje veselku po devíti letech vztahu s Michalem Topolem.

Herečce se podařilo rychle zhubnout do svatebních šatů.