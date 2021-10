Alice Bendová má postavičku jako lusk, dychtivý snoubenec si ji tajně fotí

Zdroj: Profimedia

Alice Bendová rozhodně nepatří mezi žádné stydlivky. Když má ve scénáři předepsanou nahou scénu, bez problémů se před kamerou svlékne. A jinak tomu není ani na sociálních sítích, kde se fanouškům často ukazuje v sexy bikinách. Teď zaujala fotkou, na které má krásně štíhlé a pevné tělo.

Vnadná herečka se letos v lednu zasnoubila s Michalem Topolem, se kterým žije už jedenáct let. I když svatba měla původně proběhnout u Bendové doma na zahradě, zamilované hrdličky si nakonec řeknou sladké ano na Kanárských ostrovech. Partneři tam často jezdí, protože herečka má na Tenerife vlastní apartmán.

Smetanová róba a dlouhý závoj

Budoucí nevěsta dokonce prozradila, co si vezme na sebe. "Šaty budu mít bílé nebo smetanové à la plážové, a určitě pětimetrový závoj, ať tu pláž pořádně vymetu," řekla herečka deníku Blesk. Není proto divu, že Alice už teď hubne, aby jí to ve svatebním co nejvíce slušelo.

"Tak přátelé, původně jsem si myslela, že sem ty fotky nedám, takhle mě vyfotil potají Michal Topol, on umí hodně potěšit, abych prý viděla co se mnou běhání dělá," napsala sexbomba na sociální síti k momentce, na které stojí před zrcadlem.

Štíhlé boky a pevný zadeček

Je pravda, že atraktivní herečka měla v minulosti nějaké to kilo navíc, teď už ale vypadá vážně skvěle. Má tak štíhlé boky a pevný zadeček, že si dvojdílné plavky opravdu může dovolit. Podle všeho se ale zdá, že ani to Bendové ještě nestačí.

"Ale chci to zlepšit, to je jasný, dneska mám v plánu 13 km, jestli mi neupadnou hnáty. Jo a taky se od léta dokopávám ke cvičení břicha. Tak od 1. října, noooo. Přeju krásný a zdravý den," napsala Alice upřímně a dodala, jak vtipně snoubenec pochválil její pokroky při hubnutí. "Prý už nemám p**el jako buben od pračky," doplnila Bendová.

Díky pravidelnému běhání herečka shodila několik přebytečných kil.