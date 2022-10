Krize ve vztahu? Bendová vysvětlila, proč podruhé zrušila svatbu s partnerem

Zdroj: Profimedia

Alice Bendová ještě nedávno plánovala veselku se svým snoubencem Michalem Topolem, nyní ale svatbu odložili. Herečka navíc prodává byty, které má v osobním vlastnictví a fanoušci proto začali spekulovat, zda náhodou Bendová s Topolem nemají krizi. Vše je ale jinak.

Alice Bendová s partnerem Michalem Topolem plánují svatbu už téměř dva roky, zatím jim ale štěstí příliš nepřeje. Obřad měl původně proběhnout už minulý rok na podzim, dvojice ho ale nakonec odložila.

"Zatím ještě nevím, zda se chceme vzít v Česku nebo v zahraničí. Tak to ještě necháváme, uvidíme, jak to bude i s protiepidemickými opatřeními a zda se bude moci cestovat. Ale už teď víme, že se rozhodně chceme brát bez přítomnosti médií, to bychom se radši vzali v lese. Takže ideálně na tajňáka," plánovala loni herečka idylickou veselku.

Nakonec ale kvůli pracovní vytíženosti hrdličky svůj den D odložili na letošní rok. Ani napodruhé ale snoubenci k oltáři nedošli.

Nemáme na to čas

Když Alice Bendová s Michalem Topolem podruhé zrušili svatbu, začalo se spekulovat, zda to mezi nimi náhodou neskřípe a jejich vztah neprochází krizí. Tyto domněnky navíc ještě zesílily poté, co herečka začala rozprodávat svůj majetek.

"My na to prostě nemáme čas. Chtěli jsme to sfouknout na Kanárech, ale nestihli jsme to a rozhodně nestihneme do konce roku. Je toho nějak moc. I když teď momentálně netočím žádný seriál, nebo film, tak práce je dost. Rozjíždím eshop s oblečením, věnuji se realitám a samozřejmě i sociálním sítím. Tím nechci říct, že jsem s herectvím sekla, to rozhodně ne, baví mě hrát a těším se na nějakou fajn nabídku," vysvětlila Bendová, proč k vysněné veselce zatím nedošlo.

Co se týká prodeje nemovitostí, i proto má hvězda vysvětlení. "Jeden byt je prodaný, další dva čekají. Jeden má už rezervaci a byt v Mostě je stále volný. Je to z důvodu, že chci investovat na Kanárech do něčeho většího. Jinak bych se toho nezbavovala," objasnila pro super.cz.

Bendová s Topolem prý na svatbu nemají čas