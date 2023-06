Největší skandál Vladimira Putina: Čtyři děti s o desítky let mladší milenkou

Zdroj: Profimedia

Alina Maratovna Kabajevová, olympijská vítězka z Atén v roce 2004, je podle médií údajnou milenkou ruského prezidenta Vladimira Putina, se kterým má mít dokonce společné čtyři děti. Podle čeho tak média soudí a co je tato žena vlastně zač?

Když v roce 2004 Kabajevová vyhrála na olympiádě v řeckých Aténách zlatou medaili, stala se jednou z nejslavnějších osobností Ruska. O dva roky se ale rozhodla sportovní kariéru ukončit a vrhla se na dráhu politickou a stala se poslankyní za Putinovu stranu Jednotné Rusko. O čtyři roky později, v roce 2008, se Vladimir Putin oženil se svou první manželkou Ljudmilou Ocheretnajou, aby se o šest let později, v roce 2014 rozvedli.

Moc ho miluji

Ve videu z roku 2008, které objevil britský bulvární deník Daily Mail, odpovídá Kabajevová na otázky dětí. V jedné z odpovědí uvedla, že v tomtéž roce potkala ideálního a zároveň „velkého“ muže. V tu dobu tu samou informaci zveřejnily i noviny sídlící v Moskvě. Putin ani Kabajevová románek nepotvrdili.

Neoblomné děti se nenechaly odbýt a v kladení intimních otázek na milostný život Kabajevové pokračovaly. "Potkala jste svého ideálního muže?" zeptal se jí mladý chlapec. Tehdy čtyřiadvacetiletá Kabajevová se na několik sekund odmlčela a pak řekla: "Potkala jsem ho," a zachichotala se, než řekla, že je „tak šťastná“. Další dívka se pak zeptala, kdo je její přítel. "Muž, velmi dobrý člověk, skvělý člověk," řekla Kabajevová a nakonec dodala: "Moc ho miluji."

Ukradla ho jiné ženě?

Ve videu byla Kabaejvová také dotázána, zda by někdy ukradla ženatého muže od jeho manželky a rodiny. „Pokud se muž už dívá na jinou ženu a už s ní mluví, problém v rodině už nastal,“ řekla. "V tom případě v té rodině nemůže být nic dobrého."

The Project, ruské opoziční médium, tento týden uvedlo, že Kabajevová, nyní 39 let a Putin, 70, žili společně v tajném paláci, který má bazén a saunu na břehu jezera Valdai, 350 mil od Moskvy. Zároveň v květnu minulého roku uvalila Británie sankce Kabajevovou kvůli tomu, co ministerstvo zahraničí nazvalo jejím „úzkým osobním vztahem“ s Putinem.

Zdroje: Dailymail, Independent