Jak snídá britská královna? Alžběta II. má nejradši známou hospodskou pochoutku

Kaviár, šampaňské, humr či lanýže? Když dojde na jídelníček britské královské rodiny, spousta lidí si představí ty nejdražší pochoutky. Leckdy jsou ovšem tyto domněnky hodně daleko od pravdy. Asi těžko by někdo hádal, že si například královna Alžběta II. pochutná na úplně klasické pochutině, která se často podává v putykách k pivu!

Kuchaři připravující pokrmy pro členy královských rodin v mnoha případech nemají lehký úkol. Musí přesně vyhovět všem strávníkům, připravovat náročné pokrmy, dbát přísných pravidel a kdejaké pochybení je může stát místo. To ovšem tak úplně neplatí v britské královské rodině. Královna Alžběta II. totiž zdaleka není tak náročná, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Hospodská pochoutka ke snídani

Královský služebník Charles Oliver ve své knize Večeře v Buckinghamské paláci prozradil, na čem si královna Alžběta II. nejraději pochutnává. Přestože je britská královská rodina známá širokým spektrem oblíbených pokrmů, Její Výsost by si možná vystačila jen s jedním pokrmem. „Uzenáče, ať už v jakékoliv variaci, byly vždy královniným oblíbeným pokrmem. Ke snídani, jako chuťovka nebo jako pozdní večeře,” píše Charles Oliver ve své knize podle webu Express. „Ke snídani si rovněž velmi ráda dá uzenou tresku,” dodal ještě.

Web Express zároveň píše, že den královny Alžběty II. začíná čajem Earl Grey, avšak bez mléka a cukru. K němu ráda přikusuje sušenku. A až poté se pustí do hlavní snídaně.

Nechutné překvapení v salátu

Královští kuchaři jsou také jen lidé, kteří mají nárok na to jednou za čas pochybit. A královna si je toho moc dobře vědoma. Když ale ve svém salátu našla slimáka, neodpustila si rýpavou poznámku. Charles Oliver se nechal slyšet, že královna i její manžel, princ Philip, po každém jídle dostanou sešit, do kterého mají napsat zpětnou vazbu. Poté, co Alžběta II. ve svém salátu našla známého zahradního škůdce, vytrhla z onoho sešitu jeden list. Položila na něj slimáka a pod něj napsala: „Toto jsem našla ve svém salátu. Mohl byste to sníst?”. Více se však událostí nezabývala.

Bývalý kuchař Darren McGrady, který vařil pro královnu Alžbětu II. i pro princeznu Dianu, se nechal podle webu Express slyšet, že královna není nijak náročná, co se jídla týče. Všehovšudy upřednostňuje britskou a francouzskou kuchyni. Čas od času ale také ráda experimentuje. Velmi si oblíbila například polévku callaloo, která pochází z Karibiku.