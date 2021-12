Alžběta II. zuří: Na Meghan Markle donášel palác, tvrdí nový dokument

Když už se zdálo, že bude na nějakou dobu klid, britská televizní stanice BBC odvysílala první ze dvou částí zbrusu nového dokumentu The Princes and the Press (Princové a tisk), jež detailně rozebírá vztah princů Harryho a Williama, kteří spolu již delší dobu nemluví. Podle královny se však v dokumentu objevují nepodložené informace a polopravdy. Alžběta II. nyní dokonce zvažuje, že s televizní stanicí ukončí veškerou spolupráci.

Vztah prince Harryho a jeho bratra prince Williama je již delší dobu na bodu mrazu. Jejich pouto utrpělo tvrdou ránu už ve chvíli, kdy se Harry a jeho manželka Meghan Markle rozhodli vzdát svých královských povinností a odstěhovat se z Velké Británie do Ameriky. Když se pak situace částečně uklidnila, srazili manželé zbytek královské rodiny svými tvrzeními ve velmi otevřeném rozhovoru s moderátorkou Oprah. V interview mimo jiné Meghan tvrdila, že za zdmi paláce nesmírně trpěla, sužovaly ji deprese a velmi špatně odolávala bulvárním článků, které v té době špinily její jméno. Nikdo tenkrát nevěděl, kdo na vévodkyni do tisku donáší nemilé informace. Jak ale uvádí nový dokument televizní stanice BBC s názvem The Princes and the Press, podklady pro články přicházely prý přímo z paláce. Informoval o tom web Mirror. Královská rodina je vzteky bez sebe Podle mnohých dokument prostřednictvím nepodložených informací uráží jak prince Harryho, tak prince Williama a je neuctivý k oběma stranám. I proto se Buckinghamský palác, Clarence House a Kensingtonský palác rozhodly ve společném vyjádření nesrovnalosti v dokumentu adresovat. „Volnost, odpovědnost a otevřenost tisku je důležitou složkou zdravé demokracie. Nicméně velmi často jsou zprávy nafouknuté a vycházejí z neoficiálních zdrojů a z výpovědí nejmenovaných zdrojů a je zklamáním, když jim kdokoliv, včetně BBC, přikládá důvěryhodnost," uvedly členové britské královské rodiny ve svém prohlášení. Není přitom jasné, o jakých konkrétních informacích uvedených v dokumentu hovořili. Zmizí dokument? Britská královská rodina se prý obsahu dokumentu obávala ještě předtím, než byl odvysílán, a televizi vyčítala, že jí před uvedením neposkytla kopii, aby se na něj mohli všichni členové monarchie podívat a zhodnotit, zda s projektem souhlasí či nikoliv. Krátce poté, co se objevilo prohlášení královny, v němž BBC obviňuje z šíření nepodložených informací, byl dokument stažen z platformy YouTube. V současnou chvíli není zcela jasné, zda vůbec dojde k odvysílání druhé epizody.