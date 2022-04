Alžběta II. slaví 96. narozeniny: Milující, ale neústupná, říkají o ní blízcí

Zdroj: Profimedia

Její výsost královna Alžběta II. je nejdéle vládnoucí panovnicí Velké Británie. Nejen té, ale také dalších 15 nezávislých států společně označovaných jako Commonwealth Realm. Má také neuvěřitelný šarm, jedinečný humor a milují ji milióny lidí po celém světě. Právě dnes slaví 96. narozeniny.

Psal se rok 2015, kdy se královna Alžběta II. stala nejdéle vládnoucí panovnicí Velké Británie. Za své vlády musela udělat tisíce rozhodnutí, které ovlivnily dějiny. V soukromí je prý Lilibeth, jak ji láskyplně oslovoval životní partner a manžel princ Philip, který zemřel v požehnaném věku devětadevadesáti let před rokem, velmi vtipná, milující, ale umí být i drsná a neústupná.

S každým z dvanácti premiérů, jež jmenovala do funkce za dobu své vlády, měla jiný a jedinečný vztah. Vždy věděla jak na něj. Každý pátek pořádala setkání s premiérem, kde se oba měli šanci vyjádřit k vládním záležitostem.

Královna Alžběta je velmi štědrá v oblasti charity. Je patronkou více než šesti stovek dobročinných projektů a od doby, kdy nastoupila na trůn obdržela přes 400 000 různých ocenění.

Královna odpovídá na všechny dopisy, které dostane

Možná to nevíte, ale královna se opravdu snaží, aby bylo odpovězeno na všechny dopisy, které jí přicházejí. A že to není nízké číslo! Jde asi o tři stovky dopisů denně. Na odpovědi má vyhrazený celý tým lidí a za jejich správnost odpovídá osobní tajemník. Říká se, že královna díky tomu odpověděla již na téměř čtyři milióny zásilek. Pokud jí chcete zkusit napsat, dopis pošlete na adresu Her Majesty The Queen, Buckingham Palace, London SW1A 1AA, UK a čekejte, zda vám nejsledovanější žena planety odepíše.

Bizarní zvířecí dary z celého světa

Marně byste hádali, jaký nejdivnější dar Alžběta na svých cestách dostala. Za zmínku ale jistě stojí želvy, starý slon Jumbo či dva černí bobři. Královna žije aktivní společenský život a jen v Buckinghamském paláci při přátelských setkáních přivítá více než 50 000 návštěvníků ročně. Je proslulá svými dokonalými zahradními slavnostmi, které miluje. Dnes má královna narozeniny a uvidí se, zda proběhnou bujaré oslavy pod názvem Trooping the Colour, které se nyní kvůli pandemii koronaviru několik let neuskutečnily. Většinou se však slaví v kruhu rodinném ve Windsoru, což se jistě bude opakovat i letos.

Alžběta si vždy přála jít s dobou, proto má britská královská monarchie od roku 1997 oficiální webové stránky a od roku 2007 dokonce svůj YouTube kanál. Pozadu není ani Twitter, Flicker a samozřejmě i Facebook.

Zdroj: washingtonpost.com