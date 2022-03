Velké trápení královny Alžběty II.: Vyřeší ho princ Harry a Meghan?

Zdroj: Profimedia

Letos v červnu bude dceři prince Harryho a Meghan Markle, Lilibet, už jeden rok. Přesto neměla její prababička královna Alžběta II. možnost se s ní setkat naživo. Hlava britské monarchie je podle zdrojů z paláce ze situace nešťastná a zoufale touží po seznámení s dcerou svého vnuka. Jenže to jí, zdá se, Harry a Meghan v nejbližší době neumožní.

Je známo, že královna Alžběta II. miluje děti a hlavně na svá pravnoučata nedá dopustit. Zatímco s dětmi prince Williama a Kate Middleton je v pravidelném kontaktu, ratolesti prince Harryho a Meghan Markle nevídá vůbec. S jejich dvouletým synem Archiem si ještě předtím, než se Harry s celou rodinou odstěhoval do Ameriky, stačila užít několik krásných chvilek, téměř roční pravnučku Lilibet ale do dnešního dne neviděla. Alespoň ne naživo. Harry a Meghan po narození dcery podle webu Daily Mail Lilibet několikrát královně prostřednictvím videohovoru ukázali, hlava monarchie ale stále čeká na moment, kdy si ji bude moci pochovat. Toho se ale jen tak nedočká.

Královna je zoufalá

Spisovatel a novinář Brian Hoey, který se dlouhá léta zabývá britskou královskou rodinou, tvrdí, že královna neuvěřitelně touží po setkání se svou pravnučkou Lilibet. „Slyšel jsem od lidí z paláce, že se královna chce s Lilibet zoufale setkat. Určitě by to nesmírně ocenila. Zajímalo by mě, jestli k tomu dojde. Sám bych byl rád, kdyby se tak stalo,” uvedl pro Daily Mail Hoey.

V posledních měsících se hodně spekulovalo o tom, že by se princ Harry se svou rodinou mohl do Británie vydat při příležitosti oslav sedmdesáti let vlády královny Alžběty II., které budou probíhat v červnu. V současné době ale nic nenasvědčuje tomu, že by vévoda a vévodkyně ze Sussexu měli Británii navštívit.

Harry se bojí o bezpečnost

Harrymu bylo před nedávnou dobou sděleno, že jemu ani jeho rodině při případné návštěvě Británie nebude poskytnuta řádná ochranka, kterou mají k dispozici ostatní členové britské monarchie. A to i navzdory tomu, že se Harry nabídl, že si ochranku uhradí ze svého. Vévoda ze Sussexu se proti tomuto kroku britské vlády ohradil a rozhodl se jej řešit soudní cestou.

Vypadá to, že dokud nebude vyhověno ve prospěch Harryho, princ se do Británie rozhodně nevydá. Jeho strach o bezpečí jeho rodiny je naprosto pochopitelný. Na druhou stranu by ale měl Harry návštěvu své vlastni zvážit. Přece jen královna zanedlouho oslaví už 96. narozeniny. Navíc ji v poslední době trápily nejrůznější zdravotní potíže. Harry by tak měl svou dceru babičce ukázat dřív, než bude pozdě.