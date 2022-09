Královna Alžběta II. a její jediná láska: Prince Philipa poznala už jako dítě

Zdroj: Profimedia

Britská královna Alžběta II. strávila se svým manželem princem Philipem více jak 70 let a hluboce se milovali až do doby, než je před rokem rozdělila princova smrt. Bok po boku strávili bez nadsázky prakticky celý život. Poprvé se potkali, když bylo královně pouhých osm let.

Manželství královny Alžběty II. a prince Philipa bývalo označováno za snad ten nejstabilnější vztah v historii britské královské rodiny. Dvojice strávila v manželství 73 let a byli spolu skutečně až do doby, dokud je smrt nerozdělila. Když princ Philip v dubnu loňského roku zemřel, královna byla zdrcená. Teď se ale se svou životní láskou opět setkala.

Poznali se jako děti

Jak uvádí magazín Us Weekly, Alžběta potkala Philipa poprvé v roce 1934, když jí bylo pouhých 8 let. Ještě jako děti se seznámili na svatbě princezny Mariny a prince George. O pět let později se jejich životní cesty opět propojily. Alžběta a Philip totiž společně chodili do školy v Dartmouthu. Chvíli na to se do sebe zamilovali a začali si vyměňovat milostné dopisy. Po osmi letech se zasnoubili a jen pár měsíců na to si řekli své „ano”. Z jejich manželství vzešly čtyři děti – princ Charles, princezna Anne, princ Andrew a princ Edward.

Nekonečná láska

Během let se museli manželé vypořádávat s různými těžkostmi, které sužovaly jejich rodinu, vždy si ale dokázali poradit a byli si velkou oporou. Princ Philip byl své manželce rádcem a pomáhal jí s rozhodováním v nelehkých situacích. A za to mu byla královna nesmírně vděčná. „On je někým, kdo nerad přijímá komplimenty, ale byl mou sílou a celé ty roky stál při mě,” řekla královna ve svém projevu v roce 1997 při příležitosti oslav zlaté svatby.

V listopadu roku 2020 pak lidé královně a princi gratulovali k 73. výročí svatby, za tři měsíce ale všechny ovládly obavy o Philipovo zdraví. Byl totiž hospitalizován kvůli jisté infekci. Následně byl z nemocnice propuštěn a mnohým se ulevilo. Jenže v dubnu přišla ta nejsmutnější zpráva. Princ Philip ve věku 99 let zemřel. O rok a několik málo měsíců na to se k němu v nebi připojila i jeho životní láska.