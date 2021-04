Alžběta II. je prý v soukromí úplně jiná: K zaměstnacům se chová zcela nečekaně

Na první pohled vypadá velmi vážně a je jasné, že si před veřejností chce zachovat díky svému výrazu autoritu. V soukromí je však s královnou Alžbětou II. prý pořádná legrace. Nejdůležitější žena Velké Británie se údajně ani nezdráhá vystřelit si sama ze sebe!

Královna Alžběta II. je známá jako milá a obětavá dáma, které jde především o blahobyt rodiny a poddaných. Její vážný výraz však vzbuzuje respekt a autoritu. Královská spisovatelka Sally Bedell Smith však v nejnovějším rozhovoru pro magazín People uvedla, že za zavřenými dveřmi je královna pořádně veselou kopou.

V magazínu se nechala spisovatelka slyšet, jak královna komunikuje se svými blízkými spolupracovníky a také, že má velmi dobrý smysl pro humor. „Její smích můžete slyšet přes celý dům,” sdělila Sally s tím, že jí tento fakt řekl zdroj přímo z Buckinghamského paláce. Královna tedy podle informací rozhodně není žádný suchar, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Královna Alžběta II. má ráda legraci

Alžběta II.Zdroj: Profimedia.cz

Alžběta II. se rozhodně nebojí udělat si legraci i sama ze sebe. Když se totiž v osmdesátých letech v televizní repríze vysílala svatba prince Charlese a princezny Diany, královna Alžběta se zadívala na obrazovku a když se spatřila, pronesla s humorem: „Tady je můj prasečí obličej,”. Podle spisovatelky je tedy více než jasné, že si královna umí vystřelit i sama ze sebe a nemá s tím žádný problém.

Pořádnou dávku smyslu pro humor královna rovněž prokázala při příležitosti oslav svého diamantového jubilea, když se zúčastnila focení. Během toho, co ji na fotoaparát zachycoval fotograf Barry Jeffrey, královna mu údajně řekla, aby neustále fotil, aby zachytil co nejvíce snímků. Před čočkou fotoaparátu se pak královna dostávala do nejrůznějších póz, dokonce si dávala ruce v bok, čímž napodobovala pohyby profesionálních modelek.

Ráda si vystřelí i sama ze sebe

Královna Alžběta II.Zdroj: winto

V posledních několika týdnech se začaly objevovat spekulace o královnině údajném odchodu z trůnu, na němž by měl usednout její syn princ Charles. Podle zdroje magazínu People však jde o holý nesmysl. „Po psychické i fyzické stránce je královna naprosto v pořádku,” nechal se slyšet člověk blízký královně s tím, že není žádný důvod královnu z trůnu sesadit.

Královna tak nadále zůstává královnou. Přestože brzy oslaví 95. narozeniny, stále se snaží trávit čas aktivně, dokonce se nadále věnuje jízdě na koni. Její vitalita je tak skutečně úctyhodná.