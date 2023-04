Kolečkářová pátrala po partnerovi 2 dny: Za sebevraždou stály psychické problémy

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Alžběta Kolečkářová, která se proslavila svou účastí v show SuperStar, prožívá to vůbec nejtěžší životní období. Její milovaný partner Marcel se totiž rozhodl dobrovolně ukončit svůj život. Zpěvačka partnera a otce svých dvou dětí hledala dva dny a věřila ve šťastný konec, ten ale bohužel nepřišel.

Vždy usměvavá zpěvačka Alžběta Kolečkářová se na sociální síti svěřila se zdrcující zprávou. Oznámila totiž, že její milovaný partner Marcel zemřel. „S bolestí v srdci vám chci oznámit, že opustil tento svět náš milovaný Marcel. Bohužel, život občas přichystá události, které neovlivní ani žádná duše a ani žádná vyšší síla. Věřím, že našel svůj klid a mír v duši,” napsala Alžběta svým fanouškům a přiznala tak, že její partner spáchal sebevraždu.

Hledali ho dva dny

Alžbětu Kolečkářovou by ani ve snu nenapadlo, že se její život může během malé chvilky otočit o 180 stupňů. Když její partner v úterý 11. dubna odešel z domova, nikdo neměl sebemenší tušení o tom, co se chystá udělat. Domů se pak už nevrátil, a jak prozradil pro Blesk manažer zpěvačky Milan Papežík, policie i nejbližší hledali Marcela nekonečné dva dny a nikdo z nich neztrácel naději. Ta se ale definitivně rozplynula o dva dny později, kdy byl Marcel nalezen bez známek života.

Dlouhodobé problémy

Jak dále uvedl Papežík, za Marcelovým dobrovolným odchodem ze světě stály dlouhodobé psychické problémy. Marcel po sobě zanechal jak svou partnerku Alžbětu, tak také jejich dvě společné děti – pětiletého Louise a dvouletého Lennyho. „Dětem už to nějak vysvětlila. Ale co se vlastně stalo, to jim více vysvětlí, až budou kluci větší,” dodal ještě manažer zpěvačky.

Velkou oporou jsou Alžbětě Kolečkářové kromě rodiny také fanoušci, na které zpěvačka spoléhá. I proto se ostatně rozhodla, že nebude žádné ze svých nadcházejících koncertů rušit. „Vážím si vašeho soucitu a plánované koncerty rušit nebudu, protože právě naše cíle a sny jsou to, co nás drží nad vodou. Nevzdávejte se jich za žádnou cenu,” promluvila zpěvačka k fanouškům.