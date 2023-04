Detaily smrti partnera Kolečkářové: Rodina věří, že se najde zásadní důkaz

Zdroj: Profimedia

Alžběta Kolečkářová aktuálně prožívá asi nejhorší období v životě. Zpěvačka a finalistka druhé řady Česko Slovenské SuperStar se před týdnem dozvěděla o sebevraždě svého přítele Marcela, který byl otcem jejich dvou dětí. Kolem smrti dvojnásobného otce je zatím spousta záhad, příbuzní například stále hledají dopis na rozloučenou.

Ve čtvrtek 20. dubna to byl přesně týden, co se Alžbětě Kolečkářové ze dne na den zhroutil celý svět. Její partner a otec dvou dětí Marcel G. se začal pohřešovat v úterý 11. dubna a ačkoliv rodina i nejbližší do poslední chvíle neztráceli naději, o dva dny později muže nalezli bez známek života.

Ačkoliv se totiž partner Kolečkářové rozhodl vzít si život dobrovolně a už delší dobu ho trápily psychické potíže a nedařilo se mu ani v pracovním životě, nezanechal po sobě jediný vzkaz.

Manažer zpěvačky nyní po několik dnech od nálezu těla informoval o záhadě dopisu na rozloučenou i příčině smrti.

O dopise neví ani Alžběta

"Je to pravda. Oběsil se," potvrdil Blesku manažer zpěvačky Alžběty Kolečkářové Milan Papežík a dodal, že aktuálně příbuzní zesnulého hledají jakýkoliv rozlučkový vzkaz či dopis.

"Zda existuje dopis na rozloučenou, to zatím bohužel neví ani sama Alžběta," uvedl Papežík. Sama dvojnásobná maminka se ke smutné události vyjádřila na svém Instagramu.

"S bolestí v srdci vám chci oznámit, že opustil tento svět náš milovaný Marcel. Bohužel život občas přichystá události, které neovlivní ani žádná duše a ani žádná vyšší síla. Věřím, že našel svůj klid a mír v duši. Tímto všechny uctivě prosím o zachování piety a respektu vůči celé rodině. Bude to nelehké období, se kterým se musíme vypořádat a načerpat síly. Vážím si vašeho soucitu a plánované koncerty rušit nebudu, protože právě naše cíle a sny jsou to, co nás drží nad vodou. Nevzdávejte se jich za žádnou cenu. S láskou budeme vzpomínat jen v dobrém. Rest in peace my love," napsala zdrcená Kolečkářová.

Marcel G. měl vážné psychické problémy