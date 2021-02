Amanda Bynes opět šokuje svým vzhledem: Populární herečku by poznal málokdo

Do povědomí diváků vstoupila ještě jako roztomilá holčička z dětských seriálů. Později se objevovala i v populárních filmech pro teenagery. Kritici jí předvídali zářivou budoucnost. Pak se ale něco zlomilo. Herečku Amandu Bynes by po vleklých problémech dnech poznal jen málokdo.

Amanda Bynes se narodila 3. dubna 1986 a s herectví začala již v sedmi letech. V dětství se objevovala převážně v seriálech televizní stanice Nickelodeon, která produkuje obsah pro děti a mládež. Do povědomí diváků po celém světě se dostala v roce 2002, když ztvárnila jednu z hlavních rolí v komedii Velký tlustý lhář. Najednou začala její kariéra strmě stoupat.

Z malé dívky velkou hvězdou

Následovaly hlavní role ve filmech velkých hollywoodských studií. Ve filmu Co ta holka chce si zahrála po bohu Colina Firtha, objevovala se v populárních romantických komediích a vše nasvědčovalo tomu, že ji v budoucnu rozhodně čekají další, významnější role, které by mladé a krásné herečce umožnily ukázat její skutečný talent. Tak se ale nikdy nestalo.

První problémy

V červnu roku 2009 podepsala Amanda s filmových studiem Screen Gems dvouletou smlouvu a objevila se ve vedlejší roli ve snímku Panna nebo orel. Úspěch filmu byl obrovský a kritici velmi chválili právě Amandin výkon. V dalším snímku studia se měla Amanda objevit v hlavní roli, ale rozhodla se dohodu zrušit. Následovala nová nabídka hlavní role, ale i tu Amanda bez udání důvodu odmítla. V tu dobu se začaly objevovat spekulace o hereččině psychickém stavu. Informace pocházejí z hereččiny oficiální stránky na serveru Wikipedia.com.

V červenci 2010 herečka oznámila, že si chce dát od herectví na nějakou dobu pauzu.

Trable se zákonem a drogy

V roce 2012 byla Amanda zadržena v Los Angeles kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Rok poté byla zatčena kvůli ohrožování z nedbalosti a držení marihuany. Po několika měsících byla znovu zadržena. Tentokrát kvůli tomu, že založila oheň na příjezdové cestě náhodného domu.

Říjen 2014 byl asi nejvíce zlomovým, co se Amandina chování týče. Tehdy totiž herečka na populární síti Twitter, kde jí sledují statisíce lidí, veřejně obvinila svého otce z emočního a sexuálního obtěžování. Když se následně její otec hájil, Amanda na síť napsala, že ji otec nikdy neobtěžoval. „Ten mikročip v mojí hlavě mě donutil tyto věci říct, ale táta je ten, kdo jim nařídil, aby mi do hlavy ten mikročip dali,” hájila své chování herečka zmateně. Po několika měsících herečka oznámila, že jí byla diagnostikována bipolární porucha.

Ve známost také vstoupily její příspěvky na Twitteru, ve kterých před svými fanoušky drsně urážela zpěvačku Rihannu.

Zpátky na nohou

V roce 2018 se nechala Amanda slyšet, že je již více než čtyři roky střízlivá a drží se dál od všech návykových látek. Poděkovala za to hlavně svým rodičům. „Opravdu se stydím za všechny ty věci, které jsem řekla. Nemůžu vrátit čas, ale kdybych mohla, udělala bych to. Omlouvám se všem, komu jsem ublížila a o kom jsem říkala nepravdivé věci. Opravdu mě to užírá,” nechala se tehdy slyšet herečka.

V letošním roce v červenci herečka úplně zmizela ze sociálních sítích a spousta fanoušků spekulovala o tom, co se stalo. Nyní se však Amanda vrátila na Instagram a všechny šokovala svým novým vzhledem. Zároveň svou stránku přejmenovala na Matte Black Online Store. Pustila se snad někdejší hvězda dětských filmů do světa módy?