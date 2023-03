Amanda Bynes a její největší skandály: Čip v hlavě i popálený pes

Amanda Bynes

Zdroj: Profimedia

Dětská hvězda Amanda Bynes už dlouhé roky bojuje se svými démony. Herečka byla o víkendu převezena do psychiatrické léčebny poté, co se nahá procházela v ulicích Los Angeles. Bynes sama na sebe zavolala 911 a z policejní stanice byla umístěna do péče lékařů. Tento incident ovšem není zdaleka prvním skandálem, který závislá Amanda způsobila.

Fanoušči už téměř věřili, že má Amanda Bynes konečně své drogové období za sebou, opak je ale evidentně pravdou. Herečka byla spatřena, jak se zcela nahá potuluje po Los Angeles. Událost následně potvrdil svědek, který hvězdu viděl na vlastní oči a vše převyprávěl webu TMZ.com. Podle něj Amanda chvilku cosi křičela na jedno z projíždějících aut a následně sama zavolala na linku 911. Policie ji odvezla na stanici, kde po chvíli usoudili, že akutně potřebuje do psychiatrické léčebny. Jak dlouho bude muset herečka v péči lékařů vydržet, než ji vypustí na svobodu, zatím není jasné. Toto ostatně není zdaleka první hospitalizace Bynes v souvislosti s její drogovou závislostí. Četné skandály Amanda Bynes měla jako dětská hvězda našlápnuto na hvězdou kariéru. Svou rychle nabytou slávu však neunesla a propadla vážné závislosti na alkoholu a drogách. Herečka pod vlivem způsobila nejednu autonehodu a ztropila mnoho skandálů. Například když na zasahující policisty vyhodila z okna svého bytu vodní dýmku, čímž se dopustila veřejného ohrožení. Když se pak během jednoho ze svých hysterických záchvatů pokusila zapálit příjezdovou cestu a omylem popálila sebe i svého pejska, odvezli ji rovnou na psychiatrii. Bynes během pobytu ve nemocnici vypověděla, že se v dětství stala obětí sexuálního zneužívání ze strany svého otce, což vzápětí popřela s tím, že má v mozku čip, který ji nutí lhát. Po detoxu se Amandě podařilo dostudovat a úspěšně odpromovat na Módním institutu v oboru design. Dětská hvězdička se sice pokusila o comeback, vrátit se do záře reflektorů už se jí ale nepodařilo. V roce 2020 navíc Amanda šokovala veřejnost, když si nechala doprostřed tváře vytetovat srdíčko, které ale spíše tvarem připomíná rozteklou bramboru. Již před nějakým časem překvapila Bynes své fanoušky piercingem ve tváři nebo kroužkem v nose, permanentní obrázek na obličeji je ale pouze odraz jejího neřízeného životního stylu, který už bývalá kráska nemá delší dobu pod kontrolou. Zdroje: The Sun, The Mirror