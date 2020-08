Johnny Depp a Amber Heard: Na začátku hrdličky, teď jsou z nich TROSKY

Soudní spor mezi Amber Heard a Johnnym Deppem stále pokračuje. Depp neúnavně tvrdí, že na mladou herečku nikdy nevztáhl ruku, ona je opačného názoru. Kromě alkoholismu a braní drog ho viní z domácího násilí. Na jeho stranu se nyní postavil jeho bývalý zaměstnanec a expřítelkyně. Ti jsou odhodláni mu pomoci alespoň trochu vzkřísit jeho mrtvou hereckou kariéru, kterou Amber zašlapala do země.

Johnny Depp a Amber Heard se dali dohromady při natáčení filmu Rumový deník. Kdyby věděli, jak se bude jejich vztah vyvíjet a čím vším si budou muset projít, jistě by se na to raději vykašlali. Jejich ztroskotané manželství připomíná horskou dráhu.

Zpočátku to vypadalo na lásku nebeskou. Johnny opustil Vanessu Paradis a Amber zanechala náhodných eskapád. Po svatbě ho však obvinila z domácího násilí. Jako důkaz přiložila snímky, na kterých má podlitiny. Johnny od začátku tvrdil, že by ničeho takového nebyl schopný. Následoval rozvod a nekonečné soudní tahanice.

Později se všechno začalo obracet v jeho prospěch. Na stranu hollywoodského herce, kterému blonďatá kráska zničila kariéru, se postavila dlouholetá bývalá partnerka Vanessa i osobní asistent Ben King, který pro něj pracoval od roku 2014 do roku 2016 Austrálii, Londýně a ve Vancouveru v Kanadě.

Amber měla Deppovi urazit prst lahví od vodky

„Jednou v Londýně jsem slyšel, jak si Amber stěžuje, že Depp dal pryč jeho ruku z té její. Obvinila ho z toho, že ji možná nemiluje. Myslela to vážně. Pokračovalo to ještě velmi dlouho. Chovali se jako děti,“ uvedl King podle BBC.

„Tím z ničeho Amber neobviňuji, ale vím, jak ty hádky vypadaly,“ řekl a dal najevo na čí straně stojí. Po hádkách Depp nechával po domě lístečky se vzkazy. „Nechovejme se tak už nikdy víc“ nebo „miluji tě.“ V březnu roku 2015 mělo dojít k obrovské hádce.

Amber tvrdí, že Depp pod vlivem alkoholu zdevastoval dům, Depp zase, že po něm Amber hodila lahev s vodkou a urazila mu kousek prstu. Jeho verzi potvrzuje King, který kus prstu nalezl na podlaze v jednom z pronajatých domů.

Herečka se mu na nahrávkách vysmívá do obličeje

„Cestou v letadle do Los Angeles se mě zeptala, zda jsem byl někdy naštvaný na někoho, koho jsem právě ztratil. Odpověděl jsem, že se mi to nikdy nestalo. Zeptala se ještě jednou a následně už nepokračovala,“ popsal konverzaci s Amber v letadle King.

Proti Amber svědčí také nahrávky, se kterými přišel Daily Mail. „Nemůžu slíbit, že to zase bude perfektní. Nemůžu slíbit, že zase nevyjedu a něco ti udělám. Ku*va, někdy jsem prostě tak šílená, že se neudržím,“ křičí na nich.

„Tak to světu řekni, Johnny, jen jim to řekni: Já, chlapák Johnny Depp, jsem obětí domácího násilí. Uvidíme, kolik lidí ti bude věřit. Jsi větší a silnější. Vždyť kolik jsem tehdy měla kilo. Přijdeš k tomu stupínku, Johnny, a řekneš: Ona to začala… Vážně? Je tam porota a soudce a ti uvidí, že je mezi námi velký rozdíl,“ vysmála se mu do obličeje Amber.

I když ho herečka obviňuje z alkoholismu a braní drog, nikdo jí příliš nevěří. Soudní proces se ale dál táhne a je nesporné, že oba zničil.