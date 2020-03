Násilník Johnny Depp očima exmanželky: Je to bezcitné zvíře, tvrdí Amber Heard

Oficiální zpráva se každou větou zdrsňuje: ,,Jedné noci mě Johnny několikrát udeřil, strkal do mě a shodil na zem, kde mě škrtil a plival do obličeje," tvrdí Heard. ,,Johnny mi pak podal lahev, ze které pil, a zeptal se mě: ,Co teď uděláš?' Hodila jsem lahev na zem, načež po mně začal házet konzervy a plné lahve s alkoholem…"



Zpráva má několik stran, všechno to jsou ale lži, tvrdí Depp a jeho tým právníků. Prohlášení adresovali následovně: ,,Pan Depp slečnu Heard nikdy neobtěžoval ani jinak netýral. Její obvinění proti němu byla falešná už v roce 2016, kdy o nich poprvé promluvila. Jsou součástí propracovaného hoaxu, který měl slečně Heard vytvořit pozitivní publicitu a napomoct její kariéře."