Aňa Geislerová ukázala svou luxusní nemovitost: Starou vilu proměnila v dům snů

Zdroj: Profimedia

Herečka Aňa Geislerová si společně se svým manželem Zdeňkem Janáčkem v roce 2015 pořídila nevzhlednou vilu v Dobřichovicích, kterou v průběhu let zrekonstruovali a udělali z ní malebné stavení. Práce na nemovitosti se vyšplhaly na několik milionů, výsledek ale rozhodně stojí za to.

Když Aňa Geislerová a její manžel před několika lety přemýšleli nad tím, zda mají koupit rozpadající se vilu v Dobřichovicích, přátelé je od jejich návrhu odrazovali. „Bude to chtít hodně investic do rekonstrukce,” radili jim podle Blesku. Manželé ale měli jasný plán, do kterého se naplno pustili. Od roku 2015, kdy pak stavení připomínající zámeček zakoupili, do něj „nasypali” více jak 8 milionů korun a přetvořili jej k obrazu svému.

Dokonalá zahrada

Prvorepubliková vila se změnila k nepoznání. Základy sice zůstaly stejné, se vším ostatním si ale manželé vyhráli a vytvořili si tak ideální letní sídlo, které jim poskytuje dostatek klidu a soukromí. Na zahradě také vybudovali bazén, kolem něhož položili namísto dlažby dřevo. Kousek od něj pak stojí luxusní zahradní nábytek.

Celá terasa dohromady působí velmi příjemným dojmem. Navíc by na první pohled nikdo snad ani neuhodl, že se jedná o stavení jen kousek od Prahy. Manželé se při výstavbě terasy totiž pravděpodobně inspirovali řeckým venkovským stylem.

Všude dobře, doma nejlépe

Herečka Aňa Geislerová strávila prakticky celé léto na cestách. Vyrazila s rodinou dokonce až na Nový Zéland. Nakonec ale uznala, že i přes všechny zážitky je zkrátka doma nejlépe. „Doma. Po roztoulaném létě si vždycky říkám, proč vlastně nejsme doma. Na zahradě,” napsala herečka k sérii fotek, na které právě zmíněnou zahradu dobřichovického stavení ukázala. A pak už se pomalu vrhla zpět do pracovního procesu.