Aňa Geislerová o kandidatuře na prezidentku: Vím, že by mě někteří volili

Herečka Aňa Geislerová před nedávnem dotočila svůj nejnovější snímek s názvem Prezidentka, ve kterém ztvárňuje hlavní roli. A právě v souvislosti s ním v poslední době často čelí otázkám na to, zda by ona sama nezvažovala kandidaturu do funkce hlavy státu. Do politiky se ale jedna z nejznámějších tváří českého filmu nehrne. V nejnovější epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka vysvětlila proč.

Premiérový díl talkshow 7 pádů Honzy Dědka ovládnou Ondřej Sokol a Martin Finger, Lou Fanánek Hagen, Predrag Bjelac a herečka Aňa Geislerová. Právě hlavní tvář nového českého snímku Prezidentka zavzpomínala mimo jiné na své dětství a uvedla na pravou míru, jak je to s její možnou kandidaturou na prezidentku České republiky, o které se v souvislosti s herečkou v posledních dnech poměrně hojně mluví. Zdroj: FTV Prima Vím, že by mě někteří volili „Je legrační, že když hraješ lékařku, ptají se tě na nemoci. Když historickou postavu, chtějí, abyste chápali všechno z historie a kontext. A když hraju prezidentku, ptají se, jestli budu kandidovat, případně jak bych řešila tu a tu politickou situaci a kam poslala peníze z rozpočtu. Já nevím, jsem jenom herečka a nehodlám kandidovat, i když vím, že by mě někteří lidé volili. A je fakt, že na nějaké kandidáty bych si troufla," řekla poměrně sebevědomě jedna z nejznámějších českých hereček. Zdroj: FTV Prima Společně s Aňou Geislerovou se v 7 pádech Honzy Dědka objevili také herci Ondřej Sokol a Martin Finger, kteří přiblížili, jak se vlastně dostali k filmu. „Já jsem chtěl být detektivem, chtěl jsem chytat ty špatný. Chtěl jsem studovat práva, ale na první jsem se nedostal, protože jsem gympl s Ondřejem proflákal. Tak jsem rok pracoval. Pak jsem se dostal do nultého ročníku, ale pak jsem šel na vojnu. Tam za mnou přijel Ondřej, přivezl přihlášku na DAMU a vše se v dobré obrátilo," vyprávěl Martin Finger s tím, že ho Sokol donutil vyplnit přihlášku. „Normálně jsem mu řekl: Podepiš to!" potvrdil Sokol, jak Fingera, který chtěl být v dětství také hokejistou, přiměl k herectví. Úspěch, na který dosáhne málokdo Srbský herec Predrag Bjelac, který už dlouhá léta žije v Česku, se rozpovídal o tom, jak se dostal k roli ve čtvrtém dílu ságy o Harrym Potterovi. „Začalo se se zkouškami, půl roku jsem lítal pravidelně do Londýna. A pak jsme točili od července až do Vánoc. Ono to nevypadá, já tam mám asi deset nebo patnáct minut, ale točili jsme to šest měsíců. Měl jsem přes 70 natáčecích dnů. Na deset minut. To se vyplatilo. Byl jsem placený za celou tu dobu. Tam platí jinak," prásknul Bjelac, který na Primě exceloval v krimiseriálu Duch. Zdroj: FTV Prima A Lou Fanánek Hagen zcela otevřeně a se vtipem hovořil o tom, proč je pro něj těžké abstinovat. „Když jsem nepil, byl jsem hodně smutnej. Dokonce lidi vzpomínají na koncerty, kdy jsem nepil, že jsem tam byl trošku za trest. Vstupný jim nevrátím, ale lituju je a slibuju, že už odteď to dělat nebudu. Každý koncert bude prožitý správně," slíbil všem divákům. Celou epizodu 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě! Zdroj: FTV Prima