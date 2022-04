Aňa Geislerová se po letech ukázala s manželem: Láskou k sobě hoří i po letech

Zdroj: Profimedia

Herečka Aňa Geislerová se coby jedna z nejznámějších českých hereček ve společnosti objevuje často. Svého manžela Zdeňka Janáčka ale většinou nechává doma. Ten totiž davy lidí a hlavně novinářů zrovna nevyhledává. Tentokrát ovšem udělal výjimku kvůli své sestře Kristýně Janáčkové a společně s manželkou dorazil na křest jejího diáře.

Je jednou z nejznámějších tváří českého filmu, a tak často nechybí ani na nejrůznějších společenských akcích. Herečka Aňa Geislerová ale na premiéry, večírky a další události většinou vyráží bez svého manžela Zdeňka Janáčka. Ne snad proto, že by nechtěl dělat své manželce doprovod, ale spíše kvůli tomu, že zkrátka společenské akce plné lidí nevyhledává. Aňa zkrátka svého milého ven jen tak nevytáhne, tentokrát se to ale podařilo a zdálo se, že se Zdeněk skvěle bavil.

Křest diáře jeho sestry

Zdeňkova sestra Kristýna na pražské Kampě pokřtila svůj zbrusu nový diář, a tak je jasné, že její nejbližší nemohli chybět. I když tedy Zdeněk zrovna společenským událostem neholduje, kvůli své sestře udělal výjimku. A jak bylo vidět na Aně, byla neuvěřitelně ráda za to, že je jejím doprovodem právě její manžel.

Celý večer se od sebe nemohli odtrhnout. Jak uvedl web Expres, neustále spolu posedávali na baru, smáli se a bylo vidět, že si měli stále co říct. I po více jak patnácti letech manželství bylo vidět, že jsou do sebe manželé velmi zamilovaní a z jejich vztahu se nevytratila jiskra.

Dorazila i jejich dcera

Aňa Geislerová s manželem s sebou vzali i svou dceru Stellu, která vyrostla v neuvěřitelně nádhernou slečnu. Díky svým půvabům, ale i výšce, by se z fleku mohla vrhnout do světa modelingu. Zatím ale dává přednost studiu a podle všeho po hvězdné kariéře netouží. Jakožto dcera herečky a režiséra je ale dost možné, že se časem přece jen postaví před kameru. Jestli se vrhne do světa šoubyznysu, nebo ji vítr života zavane jiným směrem, ukáže čas. Ostatně na výběr povolání má krásná Stella ještě času dost.