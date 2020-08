Aňa Geislerová a Martin Shenar: Utajenou lásku zničily spory o dítě!

Podle webu Extra.cz prý Martin s Aňou vycházeli dobře i nějaký čas po rozchodu, ona se však rozhodla změnit střídavou péči. To se samozřejmě Martinovi nelíbilo a o syna začal tvrdě bojovat.

Je možné, že se mohlo jednat i o finanční boj, pokud by totiž herečka získala syna do výlučné péče, od zámožného podnikatele by dostávala na malého Maxe pěkně tučné výživné.

Do té doby měli oba syna rovný počet dní a v měsíci a tudíž nevznikla ani jednomu povinnost platit. To by se ale při svěření do péče matky změnilo, Sheran by musel měsíčně přispívat nemalé částky. Podle webu expres.cz však žádost herečky soud smetl ze stolu!