Divoká Aňa Geislerová: Opilecké skandály ve Varech a milenec miliardář

Zdroj: Profimedia

Herečka Aňa Geislerová má za sebou několik pořádných skandálů. Upozornila na sebe opileckými trapasy v Karlových Varech, společně se svými hereckými kolegy. O pár let později se zapletla s miliardářem Martinem Shenarem, se kterým se scházela za dob svého manželství.

Oslava Macháčka

Aňa Geislerová, Tatiana Dyková a Jiří Macháček se postarali o pořádný skandál během karlovarského festivalu. Bouřlivý večírek, kterému předcházely narozeniny Macháčka, zakončili koupelí v říčce Teplá před luxusním hotelem Pupp v sedm ráno. Celá parta zpívala píseň "Svět je krásný," Macháček v ruce držel láhev drahého šampaňského, ze které všichni vesele popíjeli. Geislerová a Dyková měly po svém boku i partnery. Ti jim vydatně pomáhali při zdolávání terénu na dně Teplé. Macháček dokonce na chvíli shodil i kalhoty a do vody se položil.

Zase ty Vary

O pár let později se jí povedl ve Varech další trapas. Na promítání a debatu k filmu Fair play dorazila ještě zcela střízlivá a okouzlující v krásných rudých šatech, zpátky z kina se jí šlo už ale hůře. Z debaty odcházela posílená alkoholem za podpory svého manžela Zdeňka Janáčka. Aňa na něj během své vrávoravé chůze padala a chytala se ho za rameno. Manžel usoudil, že to bez jeho pomoci nezvládne a tak ji tedy chytil kolem ramen a při výstupu do schodů bedlivě sledoval každý její krok.

Aňa Geislerová je divoškaZdroj: Profimedia

Osudný milenec

Na začátku svého milostného života se stýkala se staršími muži, kteří byli především známými osobnostmi. Poté narazila na tehdy neznámého divadelního režiséra přivydělávajícího si v baru v Divadle Na zábradlí. Zdeněk byl o dva roky mladší než ona. O pár let později s ním otěhotněla, porodila syna Bruna Fidelia, poté za něj provdala a následovalo další dítě Stella Ginger. Téměř idylický vztah narušil až miliardář Martin Shenar. Rusovlasá herečka s ním chodila na veřejnost, vztahem se netajila. Problémy začaly poté, co během vztahu otěhotněla. Zda je syn Max dítětem jejího manžela nebo milence, ví jen ona sama. Šuškalo se o tom, že zámožný podnikatel jí pomáhá platit rekonstrukci vily v Dobčichovicích, kterou si koupila s manželem Zdeňkem Janáčkem. Celý skandál se snažila herečka spíše přejít a sama ho nekomentovala. Deníku Aha se k nevěře vyjádřila jen její tisková mluvčí Pavlína Fechterová. „Manželé k této věci nebudou vydávat žádné oficiální stanovisko. Mohu jen říct, že touto zprávou není opravdu nikdo ze zúčastněných zaskočen,“ uvedla. Nepřímo tak potvrdila spekulace o tom, že hereččin manžel Zdeněk o nevěře celou dobu věděl.