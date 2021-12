Kadri a Andrea ze Svateb na ostří nože, příbuzná Linda se spor snaží objasnit

Zdroj: TV Nova

Kadri Presheva a Andrea Eliášová se po skončení experimentu rozešli a jejich vztahy jsou aktuálně na bodu mrazu. Manželská dvojice z reality show rozjela naplno instagramovou válku a vzájemně na sebe kydají špínu. Do konfliktu se nyní vložila sestra Kadriho, která se rozhodla některé věci objasnit.

Andrea s Kadrim ve speciální vánoční epizodě reality show Svatba na první pohled odkryli vzájemnou averzi. Ačkoliv po skončení experimentu zkoušeli účastníci televizní seznamky fungovat jako pár, jejich cesty se rozešly ve zlém.

Před pár dny navíc Kadri a Andrea rozjeli otevřenou válku na sociálních sítích, kde si posílají ostré vzkazy. "Zklamal mě, nebyl ke mně upřímný. Nejvíce mě ale na tom zklamalo, že mi lhal ohledně toho, že finančně vypomáhal rodině a přitom splácí ve Švýcarsku své dluhy za hraní na automatech. To je hlavní důvod, proč nemůže Švýcarsko opustit hned, což bylo též probírané s experty, ale v TV to nezaznělo, jako mnoho jiných věcí. Zamotal se do svých lží a nevěděl kudy kam. Kdyby byl od začátku upřímný a řekl mi na rovinu, že šel do experimentu se zviditelnit a proč musí zůstat ve Švýcarsku, mohl být můj pohled jiný a nemuselo to dopadnout takhle. Nebavíme se a nikdy už se bavit nebudeme," šokovala Andrea na Instagramu obviněním vůči Kadrimu.

Nenávist je prý vzájemná. "Kadri lajkuje na Facebooku a Instagramu všechny komentáře, které zesměšňují nebo uráží mou osobu. Asi si i užívá svou tolik vytouženou slávu," tvrdí nevěsta z reality show. Andrea navíc krátce po rozchodu s Kadrim našla novou lásku. "Já si teď žiju po svém, po boku milujícího muže," pochlubila se fanouškům.

Jsi rozmazlené, nevyzrálé a nevychované děcko

Netrvalo dlouho a Kadri na vyjádření Andrey zareagoval. "Milá Andreo, to, co jsi předvedla, je excelentní herecký výkon. Neurážíš tím jen mě, ale i moji rodinu! Nedokážeš si ani představit, čím jsme si museli projít a procházíme. Svýma výmyslama a lžima mě úmyslně pošpiňuješ. Kdybych se měl rozepsat o tvých špatných vlastnostech, které jsem začal evidovat od druhého dne po svatbě, mohl bych napsat knihu. To, co dnes tvrdíš ty o mně, je tvé zoufalství a nevyzrálost. Nevím, kde se v tobě vzala taková zlost. Já neklesnu na tvou úroveň a nebudu tě pomlouvat na sociálních sítích. Jsi rozmazlené, nevyzrálé a nevychované děcko. Byl to od tebe naplánovaný útok," vzkázal Presheva své televizní manželce.

Podle Kadriho jde ze strany Andrey o cílené poškozování jeho osoby a veškerá tvrzení jsou lživá, což potvrdila i jeho sestra.

Víme, jak to doopravdy bylo

"Normálně se k takovýmto věcem vůbec nevyjadřuji a ani v rodině jsme si nikdy moc extra tyhle věci neříkali. Nechci rozhodně vyvolávat nějakou lítost. Když ale vidím někoho, kdo se snaží veřejně ubližovat a špinit jméno někoho, koho mám tak moc ráda, tak mi to prostě nedá! Je mi líto, že to musím dělat touhle cestou, ale chtěla bych tímto veřejně poděkovat mému bratrovi Kadrimu za to, že ze sebe udělal charakter a pomohl naší rodině, když jsme to nejvíc potřebovali i přesto, v jak mladém věku byl. O to víc mě mrzí, když musím číst takhle nepravdivé informace, které jsou pravděpodobně dost vytržené z kontextu. Hrozně bych všem přála znát Kadriho tak, jako já, naši blízcí a rodina," zastala se Kadriho na Instagramu jeho mladší sestra Linda.

Presheva navíc bratrovi poděkovala za pomoc v těžké době, což Andrea také zpochybňovala a tvrdila, že peníze potřeboval Kadri na dluhy za automaty, nikoliv pro rodinu.

"Jsem mu opravdu vděčná za všechno! Samozřejmě lidi budou věřit tomu, co se píše, ale nejdůležitější je, že my, jeho rodina, ho nade vše milujeme a známe skutečnost a víme, jak to doopravdy bylo," dodala Linda.

Vztah Kadriho a Andrey vypadal nadějně