Andrea Bezděková: Co nevíte o partnerce Marka Labory? Svatba a plastika nosu!

Marek Lambora před pár dny konečně odtajnil svou lásku k Miss 2016. Modelka Andrea Bezděková má za sebou ale poměrně pestrou minulost, posledních pár let stihla prožít zklamání v lásce, svatbu, údajný románek s Miroslavem Dubovickým a plastiku nosu!

Marek Lambora dlouho tajil skutečnost, že je Andrea Bezděková jeho partnerka. S pravdou šel ven až kvůli snímkům paparazzi fotografů, kteří ho s ní nachytali.

"Protože jde o někoho mně blízkého a drahého, tak bych se chtěl touto fotkou vyjádřit k dnešnímu článku, který vydal nejmenovaný plátek. Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit. Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně. A tak mě mrzí, že nám privilegium to říci jako první vzal “pan fotograf”, který nás dvě hodiny sledoval na procházce," řekl k tomu Marek Lambora na Instagramu a přidal první společnou fotku s modelkou.

Andrea Bezděková se proslavila v roce 2016 díky soutěži Miss, od té doby ale prošla obrovskou proměnou.

Po soutěži Miss šla Andrea Bezděková ihned na plastiku nosu

Ačkoliv možná působí Andrea Bezděková jako přirozená kráska, opak je pravdou. Modelka má za sebou plastiku nosu, kterou si nechala udělat těsně po svém vítězství v soutěži Miss.

"K plastickým operacím jsem měla vždycky velký respekt. Jakmile se pro ně člověk rozhodne, tak musí mít vážný důvod. Operaci na obličeji beru jako čistě osobní záležitost. Každý si může říkat, co chce, ale nebude to mít vliv na moje rozhodnutí. Vůbec si to nevyčítám, obzvlášť když mi někdo napíše: "Ty ses zbláznila! Vyhrála si Českou Miss a najednou máš zapotřebí jít na operaci nosu." Tohle na mě nefunguje. Jsem ráda, že jsem to udělala. Toho rozhodnutí nebudu nikdy litovat. Z mých nejbližších mě jako první viděl přítel. Nechtěl, abych na operaci šla, ale respektoval to. Pro něj jsem krásná pořád," okomentovala tehdy Bezděková svou operaci webu Idnes.cz.

Modelka v době konání soutěže krásy byla šťastně zadaná s partnerem Martinem, kterého si dokonce vzala v Thajsku za manžela!

Modelka měla s přítelem Martinem romantickou svatbu v Thajsku, vše ale narušil Miroslav Dubovický

"Já jsem Áje kdysi dávno slíbil, že si ji vezmu, a když teď přišla ta příležitost, tak jsem si řekl, že to konečně můžu střihnout, a stalo se to v Thajsku a tam to bylo strašně krásný," oznámil v roce 2016 přítel Bezděkové ze slunečného ráje svatbu. Přestože organizátoři thajské centrály cestovního ruchu tehdy měli pro pár připravené všechny dokumenty, nakonec se modelka rozhodla jen pro obřad "na zkoušku" a do rodné země se tak vrátila stále svobodná.

Velikou lásku s Martinem ,kterého si chtěla Andrea Bezděková vzít za muže, ale rozbil údajný románek s Miroslavem Dubovickým (aktuální partner Veroniky Kopřivové - pozn. redakce). Misska tehdy rezolutně popřela, že by za rozchodem stála třetí osoba.

"Není na tom nic pravdy a mrzí mě, že proti mylným informacím nelze bojovat, i kdybych chtěla. Beru to tak, že lidé, kteří tomu věřit chtějí, tomu věří, a ti, kteří mě mají rádi, důvěřují mé verzi a stojí při mně. V Martinově kůži by se mi ale tyto články četly opravdu špatně, protože on s tím asi bojuje nejvíc. Fiktivní verze je taková, že jsem se měla na akci Muž roku zamilovat do jednoho z finalistů a při té příležitosti byla nachytána, jak se spolu na diskotéce vášnivě líbáme. Pravda je taková, že jsme s Martinem řešili určitý problém, který se týkal jen mě a jeho. Co se všude psalo, bylo spíše posledním hřebíčkem do rakve, který vše urychlil. Zatím je to pro mě čerstvé, rozešli jsme se před týdnem, takže se s tím teprve vyrovnávám," tvrdila modelka.