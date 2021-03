Nový pár českého showbyznysu: Bezděková a Lambora jsou jako reklama na štěstí

Pohledná brunetka, roztleskávačka a Česká Miss roku 2016 Andrea Bezděková sice není žádná velká myslitelka, ale to evidentně jejímu novému příteli, herci Markovi Lamborovi, příliš nevadí. Každopádně vedle sebe vypadají jako pár z hollywoodské reklamy.

Modelka Andrea Bezděková a herec Marek Lambora svůj vztah tajili před médii už nějaký čas. Teď je konečně všechno venku a nová láska může vyplout na světlo světa. Je víc než jasné, že tito dva mladí lidé tvoří nejhezčí pár českého showbyznysu. Jak se ale dali dohromady?

Andrea prý poprvé Marka zaregistrovala v seriálu Ohnivé kuře, kde se jí líbil. O rok později ho na jedné akci potkala a dokonce oslovila. Nebojí se přiznat, že ona byla ta, kdo udělal v seznámení první krok. Kdoví, zda by se tím chlubila, kdyby ten krok nebyl úspěšný. Naštěstí ale udělala na hvězdu seriálu Slunečná dojem a ruka byla v rukávu.

Není každý den posvícení

O politice, vědě nebo kultuře se s ním asi nebavila, protože modelka, jak se předvedla v různých televizních soutěžích, kde je nutné ukázat všeobecný přehled a jistou dávku vědomostí, nepatřila mezi nejostřejší tužky v penále. Tak ale naštěstí u missek se to ani neočekává, mají přece jen jiné přednosti.

Jednu vadu ale Andrea má, je jí žárlivost. Modelka na svého miláčka, který se v seriálech neustále s někým líbá a končí v posteli, prostě žárlí. Její minulý vztah totiž ztroskotal na nevěře, tak se není čemu divit, že je ostražitá.

„Pracuju s tím, beru to tak, že je to práce, že je to v pořádku. Ale byla jsem i v divadle… a ty líbací scény… Přeci jenom je to líbačka. Nelíbáš se jen tak na ulici, ale je to práce a respektuju to,“ svěřila se Blesku.

Plejáda hezounků a sexsymbolů

Bezděkové bývalý partner, model Pavel Gillern, si prý na věrnost příliš nepotrpěl, ale ona ani pověst Andrejky není o nic růžovější. Ta sice chodila ještě s ním, ale na afterpárty po Global Social Awards 2019 se až moc měla k dalšímu modelovi, Petrovi Havránkovi. I s tím se později rozešla. Dalším úlovkem byl Muž roku 2016 Miroslav Dubovický, který dal nakonec přednost bývalce Jaromíra Jágra Veronice Kopřivové, se kterou momentálně čeká rodinu.

Lambora takový proutník není, své ženy si pečlivě vybírá, nebo je alespoň bravurně tají. Veřejně byl vídán jen po boku herečky Šárky Vaculíkové, kterou mohou diváci znát především ze seriálu Ulice, kde si zahrála problematickou Adrianu Peškovou.

Snad krásný pár nějaký ten čas zůstane spolu, aby se v dnešní šedivé době bylo na co dívat. Snad Andrea nebude žárlit na Burešovou a ostatní kolegyně, které se kolem Lambory motají. A snad Lamborovi, který úplně hloupý nebude, brzy nedojde, že hezká tvářička není všechno a je také důležité si mít s kým popovídat a nemuset se za něj na veřejnosti stydět.

