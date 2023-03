Andrea Bezděková už zamotala hlavu nejednomu muži: Její vztahy končily nevěrou

Zdroj: Martin Hykl / Czech News Center / CNC / Profimedia

Andrea Bezděková aktuálně soutěží na ostrově o titul Survivora a v kmeni se náhodně setkala se svým ex Petrem Havránkem, kvůli kterému před lety dostala kopačky. Z tohoto „šťastného shledání“ rozhodně není nadšená Pítrova partnerka Gabriela Gašpárová, která musí čekat doma a pozorovat v televizi, jak se její miláček sbližuje s jinou ženou. Havránek přitom není zdaleka jediný muž, kterému éterická Andrejka zamotala hlavu.

Když vyhrála Andrea Bezděková soutěž krásy, byla zadaná a tvrdila, že vztah její náhlou slávu rozhodně přežije. Po získání vysněného titulu s partnerem Martinem Švachem vyrazila do Thajska, kde proběhla svatba.

Ačkoliv byla veselka v Čechách úředně neplatná, Andrea ji tehdy brala vážně a vypadalo to, že jí to se Švachem skutečně vyjde. Pak ale přišel nečekaný krach vztahu a šuškalo se, že za ním stála nevěra Andrey s modelem Miroslavem Dubovickým. Tyto pomluvy ovšem Bezděková tehdy razantně popřela.

Krásná modelka se poté dala dohromady s fotbalistou Pavlem Gillernem a opět to vypadalo na velikou lásku. Důvodem rozchodu nakonec byla nevěra ze strany Andrey, která se na afterparty po vyhlášení Global Social Awards 2019 spustila právě s Petrem Havránkem alias Pítrem.

"Celý večer se od sebe nehnuli a pak společně opustili večírek a odjeli s dalšími lidmi na privátní večírek. Asi by to celé zůstalo v utajení, kdyby Andrea neměla tu smůlu, že párty probíhala v bytě spoluhráče jejího tehdejšího přítele Pavla. A ten se to tak velmi rychle dozvěděl," popsal Blesku očitý svědek s tím, že dvojka měla večírek opustit ruku v ruce.

Naše cesty se rozdělily

Po dalším nevydařeném románku se v roce 2020 seznámila Andrea Bezděková s Markem Lamborou. Poprvé hrdličky svůj vztah přiznaly až o rok později, v listopadu 2021 se ale rozešli.

"Rozchod by neměl být považován za veřejnou událost, a to ani když jste označeni za veřejně známé osoby. Bolí to. A někdy, někdy to bolí ještě o fous víc, protože to nezůstane jen mezi vámi, ale pluje to společností, která vás tím konfrontuje v moment, kdy na to ještě nejste připravení. Nikdy jsme s Márou nebyli ten pár, který by měl potřebu dávat na odiv, jak se máme rádi. Střežili jsme si to pro sebe, stejně jako si nějaký čas střežíme informaci, že už pár společně netvoříme. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Rádi se máme stále, ale dnes už jen jako přátelé," oznámila modelka rozchod na svém Instagramu.

Od té doby je kráska oficiálně bez partnera a spekuluje se, zda se náhodou v soutěži Survivor opět nesblížila s Petrem Havránkem. Účastníka reality show ale doma čeká partnerka, a ta by z případného návratu Andrey a Pítra jistě nadšená nebyla.

Bezděková a Lambora působili jako ideální pár