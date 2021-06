Marek Lambora musí být pyšný, Bezděková svými jablíčky do ruky rozpálí každého

Marek Lambora má ale štěstí. S modelkou Andreou Bezděkovou mu to zjevně klape a ještě mu ji každý závidí. Bezděková je totiž opravdu krásná a žádaná, což dokládají její milostné peripetie, ze kterých se před vztahem se slavným hercem nemohla vymotat.

Před Lamborou chodila s modelem Pavlem Gillernem, který jí dal kopačky. Důvodem rozchodu měla být její údajná nevěra s modelem Petrem Havránkem. Vztah, který vypadal pevně jako skála, měla Bezděková s Martinem Švachem.

Mezitím se měla zakoukat do Miroslava Dubovického. Všechny muže pojí, že jsou skutečnými krasavci. Nakonec její srdce získal Marek Lambora, který se jí může pyšnit.

Na začátku se svůj vztah snažili tajit, ale nakonec to prasklo. Zas takové překvapení to pro veřejnost nebylo, jelikož to stejně tušila. Lambora to přesto chtěl ještě chvíli držet pod pokličkou.

Bezděková má slabost pro typické krasavce

„Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit,“ napsal herec ze seriálu Slunečná na sociální síť.

„Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně,“ pokračoval Lambora.

„Každopádně bych chtěl říct, že jsme šťastní! Moc děkuju za hezké a přejícné zprávy, které mi dorazily, mám z nich velkou radost!“ hlásal Lambora, který je po boku modelky moc spokojený.

Zdroj: Instagram