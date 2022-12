Nejhorší životní okamžik Andrey Bezděkové: Tatínka jí vzala zákeřná nemoc

Zdroj: Profimedia

Krásná a sympatická modelka, kterou jistě znáte i jako bývalou přítelkyni hezounka Marka Lambory, nežije pouze život ve zlaté kleci, jak by se mohlo zdát. Nedávno řešila tragickou událost, na kterou je ve svých osmadvaceti letech přece jen mladá. Zemřel jí milovaný tatínek na rakovinu.

Sympatická a úspěšná modelka Andrea Bezděková tvořila naposledy pár se seriálovým hezounkem Markem Lamborou, se kterým se ale před několika měsíci rozešla. Od té doby byla sama. Není tedy divu, že když se začala objevovat po boku zrzavého Vildy z Love Islandu, vyskytly se spekulace, že tu máme nový pár.

Není to ale tak docela pravda. Andrea a Vilda jsou sice dobří přátelé mající společné zájmy a smysl pro humor, ale na společnou dovolenou v Dubaji nejeli jako milenci, nýbrž jako pracovní partneři.

Na dovolené s účastníkem Love Islandu si užívala adrenalin

"Byli jsme tam spolu pracovně, i když to mohlo vypadat lehce s mileneckým podtextem. Musím říct, že jsme si byli velice dobrými parťáky," řekla pro super.cz Bezděková.

I kdyby to bylo jinak a pár se dal dohromady, nikdo by jim to nemohl mít za zlé. Oba jsou sami. Andrea se po rozchodu s Lamborou s nikým na veřejnosti neukázala a Šír poté, co ho poslala partnerka z Love Islandu Nikol Tretterová po provalení několika nevěr k vodě, to samé.

Tatínek jí předčasně zemřel na rakovinu plic

Pracovní dovolenou plnou adrenalinu a výletů si mladí lidé užili se vším všudy. Andrea relax zcela jistě potřebovala, neprocházela si v poslední době dobrým obdobím. V létě jí totiž navždy opustil milovaný tatínek. Už na karlovarském filmovém festivalu se svěřila, že na tom není tatínek dobře a ten jen pár týdnů poté zákeřné nemoci podlehl. Zabila ho rakovina plic.

„Při téhle nešťastné události jsem zjistila, jak moc mi jsou moji přátelé a blízcí oporou," děkovala blízkým přes pořad Showtime po pohřbu.

Poté se Česká Miss 2016 vrhla do práce a vypadalo to, že na seznamování nemá chuť ani čas. Teď je ale na obzoru Vilda, který je vyhlášeným svůdníkem a bylo by s podivem, aby to na krásnou modelku nezkusil. Uvidíme, zda jeho svodům Andrea podlehne.