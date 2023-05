Bezděková o nelidských podmínkách v Survivoru: Pomohla jí je překonat smrt otce

Zdroj: Profimedia

Andrea Bezděková zprvu nepatřila mezi favority soutěže Survivor, nakonec se ale probojovala překvapivě daleko. Proč se modelka rozhodla kývnout na účast v reality show a jaké pro ni byly nejhorší momenty pobytu?

Andrea Bezděková minulý rok přišla o svého milovaného tatínka a po smrti milované osoby potřebovala na chvilku pročistit své myšlenky. Nejen proto se modelka rozhodla odjet na ostrov a zúčastnit se Survivora.

"Minulý rok byl pro mě opravdu hodně těžký. Říkala jsem si, že by bylo vlastně fajn získat čas, abych všechny ty události vstřebala a na chvíli řešila jen základní biologické potřeby. Tři měsíce na ostrově na druhém konci světa byly přesně to, co jsem potřebovala," přiznala v rozhovoru pro Idnes.

"Občas ty dny trvaly nekonečně dlouho. Všechno plynulo daleko pomaleji. On by si tam člověk zvládl najít spousty aktivit, ale tím, že jsme byli věčně hladoví a ještě k tomu tam bylo úmorné vedro, nezbývalo nám kolikrát ani dost energie, abychom si doplnili čutoru s vodou. Takže když byly dny volna, seděli jsme buď u ohně, nebo koukali do moře a čekali. Čekali a nevěděli pořádně na co," zavzpomínala Bezděková. Naplnit dlouhé dny bez programu prý bylo často nesnesitelné a s ostatními soutěžícími Andrejka celé hodiny čekala u ohně, až budou moci ulehnout.

Z vlasů se stal podivný chemlon

"Když chcete, vždycky se můžete sebrat, jít na pláž a dvě hodiny být sama. Nejčastěji jsme ale seděli pohromadě u ohně, a když den trval už příliš dlouho, říkali jsme tomu čekání na tmu. A to byla ta lepší varianta. První dny když jsme ještě neměli stabilní přístřešek a přitom dost pršelo, to bylo občas velké zoufalství. Studená noc, několik hodin v kuse prší, všechno promočené, takže jen ve spodním prádle stojíte u ohně a chráníte vlastními těly poslední plamínek, aby nezhasl. Když prší míň, lehnete si na mokrou hlínu, přikryjete se mokrou dekou a čekáte, až se rozední. Ráno hodíte promočené věci na sluníčko a děláte, že se nic nestalo, protože vám konec konců ani nic jiného nezbývá. Možná jsem měla výhodu, že jsem do soutěže šla po svém nejtěžším období, věděla jsem, že větší bolest a strach už nemůžu zažít a že všechno se dá zvládnout. Mokré prádlo teda určitě," popsala Bezděková nejtěžší okamžiky v Survivoru. "Jela jsem tam dobrovolně, moc dobře jsem věděla, do čeho jdu, a stěžovat si, že prší a že mám hlad, by bylo obrovské pokrytectví," dodala modelka.

Kromě spaní pod mokrou dekou bylo také pro Bezděkovou náročné naučit se fungovat bez základních hygienických pomůcek. "Ze začátku to byl šok, protože jediný hygienický doplněk bylo moře, sloužilo jako koupelna a záchod v jednom, ale po pár dnech vám to přijde normální. I já jsem záhy zjistila, že tu svou chemickou laboratoř plnou krémů, peelingů, gelů a masek vlastně nepotřebuju. Teda na hlavu jsem si po pár týdnech už skoro bála sáhnout, z vlasů se stal podivný chemlon, který jsem si jen stěží prohrábla vidličkou a stáhla do gumičky. Jestli mě ale něco opravdu znepokojovalo, byla to péče o zuby. Čistili jsme si je jen kouskem kokosové dužiny a speciálně stoličky dokonalou péči určitě neměly. Na zubní kartáček jsem se těšila víc než na sprchu," svěřila se Andrea výše zmíněnému webu.

I přes veškerý nekomfort ale bývalá přítelkyně Marka Lambory vzpomíná jen v dobrém. "Kdy podruhé dostane člověk příležitost starat se jen o to, jestli se trefí míčem do koše nebo jak rychle přeběhne přes nějakou opičí dráhu? Žili jsme dětský sen v dospělém těle," uzavřela.

Bezděková si pobyt na ostrově užila