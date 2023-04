Extrémy v soutěžích o přežití: Podvýživa Bezděkové i vajíčka pod kůží Niky Doné

Zdroj: TV Nova

Andrea Bezděková se z tříměsíčního pobytu v reality show Survivor vrátila doslova jako kostra potažená kůži. Již dříve hubená modelka na sobě nemá jediný gram tuku a nyní se cpe vším, co jí přijde pod ruku, aby se dostala zpět na svou původní váhu. To jí ale způsobilo nemilé zdravotní obtíže.

Andrea Bezděková poslední epizody Survivora děsila televizní diváky svým vychrtlým vzhledem. Ačkoliv modelka nepatřila k favoritům soutěže, nakonec se probojovala do sloučení a podle jejích nejnovějších fotek to v soutěži nakonec dotáhla daleko.

"Hej, pořád nemohu uvěřit, že mi čtvrt roku dávali dobrou noc pavouci. Oheň byl televizí, moře vanou i záchodem a sliz vydolovaný z korýšů jsme opékali na rožni jako největší pochoutku," zavzpomínala Andrea na sociální a přiznala, že se opravdu nejvíce těšila na normální jídlo.

"O tom, co všechno spořádáme po našem návratu, jsme prodiskutovali dlouhé hodiny. Vařili jsme ve svých hlavách před spaním i vstávání. Prahli jsme po tom, čím máme tendence pohrdat, třeba takový klidně čtyři dny starý bochník chleba. Pokud vás zajímá, jak se má tělesná schránka shodná s podobou dvanáctiletého chlapce poprala s tímto nekonečným přísunem všeho, tak pravdou je, že již druhý den ležím v horečkách a s břichem větším, než můj batoh se survivorskou garderóbou," svěřila se Bezděková na Instagramu. Žaludeční problémy ale nejsou zdaleka nejhorší diagnózou, kterou si účastníci z reality show o přežití dovezli. Asi největším peklem si prošla Nika Doné.

Kolabování jater s podvýživou

Nika Doné vysněnou výhru 2,5 milionu korun v Robinsonově ostrově nezískala a skončila před branami finále, pobyt v soutěži pro ni ovšem rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem. "Byla jsem 41kilová kostřička. Rychlé spalování, hlad, stres a fyzická námaha udělají svoje. Už na Mayonu jsem měla zdravotní problémy," přiznala Nika webu Extra po skončení soutěže s tím, že si nechtěla na kamery stěžovat, ačkoliv na tom nebyla nejlépe.

"Nikdo nechce v boji o přežití slyšet desetkrát denně je mi špatně, všem bylo špatně a do toho jsem tam taky šla, buď to vydržet psychicky a fyzicky, nebo prostě jít. A já jsem fakt jít nechtěla, sáhla jsem si na totální hranu svých sil," dodala Nika.

Po téměř čtyřech letech se pak kráska svěřila, že na ostrově měla vážné zdravotní komplikace, ale jak zmiňovala již dříve, nechtěla si stěžovat a vypadat jako slabý jedinec. "Nakladená vajíčka písečné blechy v podpaží. Ruku jsem zvedla jen pomocí druhé ruky. Tak strašně to bolelo. Paní doktorka, která mi to měla v nemocnici vyříznout, velmi dobrá doktorka na chirurgii, to odmítla s tím, že na to nemá kompetenci. A ptala se mě, proč jsem se neléčila na Filipínách. Takže jsem to musela udělat sama doma ve sprše. Bylo to otřesné. Po příjezdu do Česka jsem se držela den a půl a pak jsem skončila v nemocnici. Měla jsem stupňující se kolabování jater a podvýživu," popsala účastnice reality show hrůznou zkušenost.

Nika Doné po skončení soutěže skončila v nemocnici