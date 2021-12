Válka Roseových po Česku: Kadri a Andrea ze Svateb na sobě nenechají nit suchou

Zdroj: TV Nova

Druhá série Svateb na první pohled je u konce a pouhých pár dní po odvysílání vánočního speciálu už se začíná ukazovat, jak to mají páry ve skutečnosti. Veliké dusno vzniklo mezi Andreou a Kadrim, kteří v poslední epizodě experimentu přiznali, že se jejich cesty rozdělily. Vztahy mezi dvojicí jsou aktuálně na bodu mrazu a Andrea navíc přišla s drsným obviněním. Podle ní Kadri dluží za hraní na automatech a to není zdaleka vše.

Andrea s Kadrim se sice pokoušeli po ukončení natáčení Svateb na první pohled pokračovat ve svém vztahu, jakmile se vypnuly kamery, začalo to mezi nimi skřípat. Ve vánočním speciálu se Andrea přiznala, že už svému ženichovi nevěří a jejich cesty se rozchází.

Dusno mezi dvojicí se ale ještě vyhrotilo poté, co si vzájemně začali posílat vzkazy na Instagramu.

Andrea na svém televizním manželovi nenechala nit suchou a pochlubila se, že její srdce dávno patří jinému muži.

Dluhy za hraní automatů

"Zklamal mě, nebyl ke mně upřímný. Nejvíce mě ale na tom zklamalo, že mi lhal ohledně toho, že finančně vypomáhal rodině a přitom splácí ve Švýcarsku své dluhy za hraní na automatech. To je hlavní důvod, proč nemůže Švýcarsko opustit hned, což bylo též probírané s experty, ale v TV to nezaznělo, jako mnoho jiných věcí," šokovala Andrea na Instagramu drsným obviněním vůči Kadrimu.

Nenávist je prý oboustranná. "Kadri lajkuje na Facebooku a Instagramu všechny komentáře, které zesměšňují nebo uráží mou osobu. Asi si i užívá svou tolik vytouženou slávu," nebrala si nevěsta z reality show servítky.

"Zamotal se do svých lží a nevěděl kudy kam. Kdyby byl od začátku upřímný a řekl mi na rovinu, že šel do experimentu se zviditelnit a proč musí zůstat ve Švýcarsku, mohl být můj pohled jiný a nemuselo to dopadnout takhle. Nebavíme se a nikdy už se bavit nebudeme," dodala drsně Andrea, která už našla útěchu v náruči nového partnera. "Já si teď žiju po svém, po boku milujícího muže," pochlubila se fanouškům.

Kadri vrací Andree úder: Excelentní herecký výkon

Netrvalo dlouho a stories Andrey si všiml Kadri, který své "exmanželce" poslal okamžitě odpověď. "Milá Andreo, to, co jsi předvedla, je excelentní herecký výkon. Neurážíš tím jen mě, ale i moji rodinu! Nedokážeš si ani představit čím jsme si museli projít a procházíme. Svýma výmyslama a lžima mě úmyslně pošpiňuješ. Na sociálních sítích si mě zablokuješ jako malá holka. Kdybych se měl rozepsat o tvých špatných vlastnostech, které jsem začal evidovat od druhého dne po svatbě, mohl bych napsat knihu. Asi zapomínáš, proč nám experiment nevyšel. Od druhého týdne experimentu jsi se vracela k bývalému příteli. Vše se točilo jen kolem toho, co chce Andrejka. Choval jsem se k tobě hezky, vycházel ti maximálně vstříc a bavil se s tebou otevřeně. To, co dnes tvrdíš ty o mně, je tvé zoufalství a nevyzrálost. Nevím, kde se v tobě vzala taková zlost. Já neklesnu na tvou úroveň a nebudu tě pomlouvat na sociálních sítích," nenechal si Kadri líbit útok na svou osobu.

I na tento příspěvek pak Andrea opět reagovala. "Čekala jsem na to, nezklamal. Potrefená husa se vždycky ozve. Vzkaz pro zablokovaného Kadriho: Téma Anička, Mirka, tvůj Tinder (hned od začátku experimentu) a další! Mám to rozvádět???" naznačila s lehce výhrůžným tónem, že Kadri nejspíš hledal společnost i dalších dívek a dokonce přímo z experimentu.

Na přátelský vztah mezi Kadrim a Andreou to rozhodně nevypadá, necháme se tedy překvapit, kam až jejich "válka Roseových" po Česku dojde.

Kadri tvrdí, že řeči o dluzích jsou vymyšlené