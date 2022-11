Kalousová pěje ódy na ex Kazmu: To, že mi přišel do života, je obrovské plus

Zdroj: Profimedia

Andrea Kalousová se ze světa modelingu stáhla. Půvabná brunetka je veřejnosti známá spíše jako bývalá partnerka Kamila Bartoška alias Kazmy. Nyní je single a soustředí se na rozjezd nové kariéry.

Pro Andreu je nová výzva zpívání. Pro tuto kariérní dráhu se rozhodla po účinkování v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Kolo od kola se zlepšovala, porota i diváci si její zpěv zamilovali.

Zpívající miss

V rozhovoru pro časopis Story přiznala otevřeně, že popularita z dob modelingu je pro ni výhodná. „Asi je výhoda, že nejste Andrea, kterou nikdo nezná a která chce začít zpívat. Předpokládám, že pro start kariéry je výhodnější mít tvář, jméno.“ Kariéra modelky jí tak bezpochyb pomohla rozjet i tu pěveckou. Ačkoliv se může zdát, že zpívající miss je výjimkou, není tomu tak. I modelka Jitka Boho se účastnila pořadu Tvoje tvář má známý hlas a předvedla neuvěřitelné pěvecké výkony. Pro Andreu byla Tvoje tvář má známý hlas vstupenka do hudebního světa, kterou využila na sto procent. Má už za sebou první single a videoklip “Padám“ a nyní natáčí další s názvem “Co bude dál“.

Kazmova ex

Andrea a internetový bavič Kazma se rozešli minulý rok. Po pěti letech zamilovanosti šli každý svou cestou, jejich vztah ovšem zůstal na kamarádské úrovni. Svého bývalého partnera si Andrea nemůže vynachválit, i přestože je mnohdy označovaná termínem “Kazmova ex“. „To, že mi Kamil přišel do života, beru jako obrovské plus. Je skvělý člověk, a i když jsme dnes již expartneři, máme spolu stále krásný vztah a já si ho vážím. Takže to, že mě někdo vnímá jako jeho expřítelkyni, mi nevadí.“ Půvabná brunetka je od rozchodu oficiálně sama.