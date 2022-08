Zejména pánům to vyrazí dech! Andrea Kalousová v latexovém oblečku

Zdroj: Profimedia

Modelka Andrea Kalousová se rozhodla, že se bude věnovat tvorbě muziky. To, že umí zpívat, předvedla v show Tvoje tvář má známý hlas. Nyní, po dvou letech od soutěže, vydala první singl a rovnou k němu i videoklip.

Videoklip plný překvapení

Andrea nenechala nic náhodě a na klipu tak spolupracovala s největšími profesionály. Videoklip k písni Padám natočil režisér Martin Linhart, který má na svědomí dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá. Klip je poskládaný ze známých filmových scén. „Hlavní myšlenka je obsažena v textu singlu Padám: ‚Tenhle svět je crazy jak z filmu.‘ Všichni totiž někdy zažijeme situaci, která se nám zdá povědomá ze stříbrného plátna,“ vysvětluje Andrea. Před kamerou se tak objevila jako nevěsta z filmu Kill Bill nebo jako prostitutka Vivienne z Pretty Woman.

Chce se věnovat hudbě

Cesta k prvnímu singlu byla ovšem pro multitalentovanou krásku lehce trnitá. "Byla k tomu dlouhá cesta. Dva roky zpět jsem byla ve Tváři. Od té doby se zpěvu věnuju, není to výkřik do tmy, je to dlouhodobý projekt. Myslím to s hudbou vážně," svěřila se pro super.cz. „Hned po účasti v show Tvoje tvář má známý hlas jsem si začala uvědomovat, že se chci hudbě věnovat víc. Chvilku mi ale trvalo, než jsem našla ty správné lidi, se kterými bych chtěla vážně spolupracovat. Nakonec jsem měla štěstí, že jsem se spojila se špičkou české hudební scény: Reginaldem, Davidem Kandlerem, Lukášem Chromkem a Sofianem Medjmedjem,“ dodává.