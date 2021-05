Krásná Andrea Kalousová: S Kazmou se hodně nasměju a nikdy nemáme ponorku

Jedna z nejhezčích a nejsympatičtějších účastnic Miss Andrea Kalousová je holka do nepohody. Jinak by už pět let nemohla trávit po boku blázna, jakým je Kamil Bartošek, kterého nejspíš znáte pod přezdívkou Kazma. Jak to tihle dva spolu mají? Vymýšlí si na ní v soukromí pranky nebo jsou spíše kliďasové?

Možná budete překvapeni, ale modelka, účastnice Miss a bývalá sotěžící oblíbeného pořadu Tvoje tvář má známý hlas, Andrea Kalousová je s nejšílenějším člověkem českého showbyznysu už pět let a dle svých slov by neměnila.

Život s Kamilem Bartoškem ji i po těch letech stále baví. Oceňuje to, že se s ním nikdy nenudí, nenechá ji ve štychu a neustále z něj cítí, že je pro něj ta jediná. Aby také ne, kdo by nechtěl mít doma takovou krásku, která s ním odjede do džungle v Kostarice, spí pod stanem a skáče bungee jumping.

Nyní se právě z jedné dovolené se svým šíleným přítelem vrátila a společně strávený čas si nemohla vynachválit. V pořadu Mixxxer na Óčku se dokonce svěřila, co je pro ni ve vztahu s Kazmou to nejdůležitější. A peníze či sláva to rozhodně nejsou.

S Kazmou chodí už pět let

„Už jsme spolu s Kamilem skoro pět let. Jsme normální pár. Musím však říct, že v našem vztahu je pořád i po letech stále sranda. Právě teď na dovolené jsme si říkali, jak je moc hezké, že i když spolu trávíme tolik času, baví nás to. Nemáme nikdy ani ponorku a navzájem se neštveme. To je myslím důležité.“

Samozřejmě si uvědomuje, že to tak každý po tolika letech vztahu nemá a přisuzuje to také tomu, že jsou oba flegmatici a ač se to zdá neuvěřitelné, neradi se hádají. Nic moc neřeší a život berou prostě tak, jak přijde. Důležitý je také smích, který prý jejich vztahu vévodí.

Ví, že ji spousta lidí bere jako tu Kazmovu holku a ne jako Andreu Kalousovou, ale nevadí jí to. Už si zvykla. Sama je na sebe hrdá, že něco umí a rozhodně by se ve světe neztratila ani bez něj. To ostatně ukázala například právě v show Tvoje tvář má známý hlas, kde si ji porota i ostatní soutěžící doslova zamilovali.

Dovolená v Kostarice

Před několika dny se s Kazmou vrátili z dovolené v Kostarice a kráska přiznává, že měla obavy dávat v průběhu cesty fotky na Instagram. Bála se hejtů a kritiky, že v této době vycestovala.



„Měla jsem strach přidat fotku od moře na Instagram, protože jsem viděla, že jakmile to dnes někdo udělá, dostane od nepřejících lidí velkou, jak se říká, bídu. Byla jsem hodně příjemně překvapená, že u mých fotek se ani jeden takový negativní komentář neobjevil,“ pochvalovala si na Óčku Kalousová.

Andrea Českou republiku reprezentovala před šesti lety dokonce na mezinárodní soutěži krásy v Číně, kde sice neuspěla, ale udělala si i tak slušnou základnu fanoušků na sociálních sítích. Do oné soutěže krásy dokonce ani nedělala modeling, prý ji to ani nenapadalo. Pak to přišlo tak nějak automaticky. Dnes se spíše živí jako influencerka, než jako ramínko na šaty, které obchází castingy.

„Sociální sítě fungují jako takový někdejší book, tedy fotokniha modelky. Klienti, kteří si vybírají dívky, se dnes řídí i tím, kolik má která followerů na Instagramu a podle toho volí modelky pro své reklamní kampaně.“

Andrea má na Instagramu téměř 300 tisíc sledujících a je s podivem, že více než polovinu tvoří ženy. Je tedy vidět, že nemá jen pěknou tvář, ale i něco v hlavě a svou práci dělá více než dobře. Ráda by se do budoucna více věnovala zpěvu, tak uvidíme, zda se jí bude dařit i v této disciplíně.

Na Andreu Kalousovou jako na zpěvačku z Dua Lipa se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube