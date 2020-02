Aneta Krejčíková: Druhé těhotenství nevyšlo, jak plánovala!

Krejčíková chtěla informaci o svém těhotenství tajit co nejdéle, aby se vyhnula nepříjemným dotazům a navíc podle svých slov na to ani nebyla připravená!

"Já jsem to vůbec nechtěla vypouštět ven tuhle informaci! Zaprvé to tak ještě necítím, že by to lidi měli vědět, ale bohužel to takto vzniklo." stěžovala si herečka fanouškům na svém Instagramu.

Mimo to ji nejvíce mrzí fakt, že nemohla radostnou novinu říct svým přátelům a rodině! "Mnoho blízkých lidí, včetně rodinných příslušníků se to dozvěděli z novin. Bylo to sprosté napadení," popsala Aneta své pocity z celé situace a dodala, že svět showbyznysu jí je v jistých ohledech úplně cizí!