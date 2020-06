Minulost a dluhy opět dobíhají Andreu Pomeje! Vdova viní mrtvého manžela!

Andrea Pomeje požádala o pomoc s dluhy svou rodinu a díky dobrým příjmům z jejího hraní po klubech se jí už podařilo prý veškerých finančních závazků zbavit! Kdysi ale prý měla svému muži velmi za zlé, že situaci neřešil!

"Byla jsem na Jirku naštvaná, že to neřešil. Teď nemyslím v době nemoci. To jsem si hlavně přála, aby se uzdravil. Ale předtím jsem na něj naštvaná byla," přiznala vdova, zároveň ale dodala, že díky svému muži by dnes nebyla tam, kde je!

"Jirka mě naučil spoustu věcí, které mi teď ty peníze vydělávají. Bez něj bych to neuměla a patřilo to k tomu se nějak vykoupit. On v tom uměl žít, ale pro mě to bylo nové, žít s pocitem, že se někomu dluží nějaké peníze," uzavřela Pomeje.