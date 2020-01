Andrea Pomeje: Dluhy po manželovi ji dohání, na dveře klepe exekuce!

Jiří Pomeje měl velké dluhy, už když poznal svou ženu Andreu, během manželství se ale dvojice ještě více zadlužila. Jednalo se o menší částky, které si postupně brali od různých institucí.

Co se týká dluhů, které měl napsané na sobě Jiří, ty jeho žena odmítla společně s dědictvím. To ale nebylo zdaleka vše, i Andrea na sebe měla napsané částky sahající do statisíců, které nyní splácí.

Web Sedmička navíc zjistil, že krásnou vdovu nahánějí exekutoři!