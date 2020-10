Andrea Pomeje vyrazila fanouškům dech! Ukázala, co skrývá pod svrškem

Krásná DJka Andrea Pomeje bezesporu patří k nejkrásnějším ženám českého šoubyznysu. Na její sexy dekolt jsou již všichni zvyklý, teď však na sociální síti ukázala i perfektně vypracované bříško. Její partner však poukázal na to, že je možná až příliš hubená.

Od vypuknutí epidemie koronaviru na území České republika má spousta lidí čas na věci, které v minulosti tak trochu zanedbávali. Někdo se rozhodl zlepšit své kulinářské dovednosti, jiní se naopak pustili do rýsování své postavy. Možná i to stojí za perfektně vypracovanou postavou DJky Andrey Pojeme.

Bříško pevné jako skála

Postavu má v současné době Andrea opravdu jako lusk. V posledních dnech na sociální síti například sdílela sexy fotku, na které pózuje s rozepnutou mikinou, z níž vykukuje její vypracované bříško. Pod příspěvkem se ihned začala objevovat spousta komentářů. „Jste krásná žena,” napsala jedna ze sledujících. „Jak jste upekla ty buchty na břiše? Fakt pecka,” chválila Andreu další z fanynek.

DJka však vypracované bříško přisuzuje něčemu docela jinému než cvičení. „Hra stínů, řekla bych,” odpovídala na zvídaví dotaz. Mezi komentujícími se objevil i partner Andrey Petr Plaček. „Vypadáš hladově, krokety už jsou v troubě,” napsal.

Břicho Andrey je skutečně parádní. Nikdo by snad ani nepoznal, že DJka přivedla na svět v roce 2013 dceru Aničku, která vzešla z manželství Andrey a dnes již zesnulého herce a dabéra Jiřího Pomeje.

Koronavirus dostihl i Andreu

Možná se o sexy křivky částečně postaralo i nejdiskutovanější onemocnění současnosti. Andrea a její partner klempíř Petr Plaček totiž v létě prodělali koronavirus. Jak je známo, častým příznakem onemocnění je kromě horeček a bolesti svalů také ztráta čichu a chuti. A Andrea vypadá štíhlejší než kdy dřív. Průběh nemoci byl však dle slov Andrey velice mírný. V rozhovoru pro web eXtra.cz o něm dokonce hovořila jako o „lehké chřipečce”.

V žádném případě nemoc však nechtěla zlehčovat. „Vím, že koronavirus může mít i těžký průběh. U nás naštěstí nebyl,” řekla DJka. „Měli jsme to úplně v klidu. Péťa je silný astmatik, ale neměl ani horečku. Jen si pár dní zakašlal, ztratil čich a chuť a byl unavený. Já měla dva dny horečku, kolem osmatřicítek, bolely mě klouby, proležela jsem to. U mě se to projevilo jako klasická chřipka,” řekla Andrea.

To, že se s partnerem covidem nakazili, řekla Andrea teprve před pár dny. Tajila to více než dva měsíce.

Příspěvek k zamyšlení

Přestože fotografii, kterou Andrea na sociálních sítích sdílela, dominuje právě sexy postava, její poselství bylo tak trochu někde jinde. K fotografii totiž DJka napsala motivační text. „Všechny velké věci mi do cesty přišly vždy, když jsem ukončila nějakou životní etapu. Je teď pro hodně z nás složitá doba! Těžko hledat pozitiva, když jsme frustrovaní a ztrácíme pracně budované jistoty,” napsala na začátek Andrea, která se živí hudbou a kvůli koronaviru přišla o hodně zakázek.

„Ale co kdy jste právě přišli o práce, která vás dlouhé roky stresuje? Nikdy byste z toho kolotoče nevystoupili sami od sebe? Možná by vás k tomu kroku donutila až vážná nemoc” Co když díky času, který jsme nuceni trávit kruhu rodinném, si neuvědomíme, jak špatně máme sestavený žebříček hodnot? Možná jste se až teď po hodně dlouhé době zastavili a můžete se podívat sami do sebe, začít na sobě pracovat. Nebo si vyčistit vztahy! Ono totiž strach a stres dokážou být někdy i ku prospěchu - minimálně poodhalí povahy lidí kolem nás!” pokračovala ještě kráska. V komentářích se pak setkala kromě chvály na svou postavu i s vlídnými a souhlasnými slovy na zprávu, kterou chtěla lidem předat.