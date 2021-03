Propíchal mi gumy od auta: Vdova Andrea popsala noční můru s Jiřím Pomeje

Andrea Pomeje toho v životě zažila až až. Nikdo se jí nediví, že se odstěhovala daleko za Prahu a užívá si tam náruč přírody. Chce tak zapomenout na muka, která zažívala s Jiřím Pomeje. Zesnulý producent byl totiž na sklonku života nešťastný, a tak dělal i velmi nešťastné činy.

Jiří Pomeje zemřel na rakovinu hrtanu. Jeho skon bez debat urychlilo nadměrné užívání alkoholu, kterému neúspěšný producent holdoval. Manželka Andrea se ho za jeho života snažila podporovat, jak to šlo. Marně.

„Byl zacyklený v sebetrýznění, sebelítosti, depresích a smutku. Bylo těžké tomu přihlížet,“ svěřila se Andrea magazínu Sedmička.„Řekla bych, že potřeboval pomoct a že ho měli hospitalizovat a léčit ne na rakovinu, ale hlavně na psychiku,“ myslí si slavná dýdžejka.

Andrea si prožila peklo

S Jiřím si svého času prožila noční můru. Pil totiž, ještě když nebyl nemocný a nepřestal ani kvůli malé dceři Aničce. „Chodil k nám opilý, bouchal na dveře, propíchal mi gumy u auta. Dnes ale chápu, proč se tak choval. Byl nešťastný a smutný. Do poslední chvíle doufal, že přijde někdo a vše vyřeší - spraví mu vztah i zdraví -, a to byla ta chyba, on sám dělal pravý opak,“ popisuje Andrea, jak to u nich chodilo.

V nešťastných dobách potkala Petra Plačka, se kterým je dodnes. „Řekla bych, že jsme si oboustrannou záchranou. Našli jsme se v tu nejlepší možnou chvíli. Prošli jsme společně největšími hrůzami, co existují, protože jsem Péťu potkala v létě, před dvěma a půl roky, kdy tu ještě Jirka byl, byl zdravý a věřil, že se náš vztah znovu obnoví,“ uvedla Andrea, která ale věděla, že už to nepůjde.

Pohřeb Jiřího byl pro ni velmi traumatizující

Myslela si, že to nezvládne. „Nejhorší zážitek mého života byl Jirkův pohřeb. Už mi umřelo dost blízkých lidí, ale tohle byla čirá hrůza. Loučila jsem se s člověkem, kterého jsem milovala, který mi doteď chybí,“ řekla Andrea s tím, že je nesmírně vděčná za školu života, kterou jí dal a nikdy ho za to nepřestane milovat.

Dnes je spokojená s Petrem Plačkem, který s její dcerou Aničkou hezky vychází. Jediný problém je, že oba logicky přišli o práci. Dýdžejka Andrea nemůže jezdit po klubech a Plaček jakožto klempíř teď taky nemá zakázky. Oba tak musí vyžít z úspor, což se jim zatím daří.