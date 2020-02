Andrea Pomeje oslnila: Co na sobě změnila známá vdova?

Redaktorka konkurenčního deníku si totiž pozvala Andreu na rozhovor, kde jí otázkou na umělá ňadra zaskočila natolik, že musela kápnout božskou! "Musím říct, že mě Saša dost překvapila!" přiznává Pomeje.

Když pak přišel stejný dotaz od diváků, nesnažila se dál zapírat, protože věděla, že už vylepšení přiznala den předtím v rozhovoru! "Nevím, jestli na mně bylo vidět, ale absolutně jsem nevěděla, co má říct. Bylo mi trapné lhát, takže jsem to přiznala."

Andrea ale dodala, že se mnoho let snažila plastiku maskovat a nechtěla s pravdou ven! "Přála jsem si samozřejmě, aby si všichni mysleli, že to je příroda, ale už je to venku, tak co." Pomeje zkrátka už své tajemství neudržela pod pokličkou.