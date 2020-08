Andrea Pomeje a její vytuněné tělíčko: 30 top fotek, na kterých zahodila stud!

Andrea Pomeje je bezesporu sexy žena. Touží po ní muži všech věkových kategorií. Její Instagram je doslova zavalen pozitivními komentáři na její luxusní postavu. Známá dýdžejka tedy moc dobře ví, že se nemusí stydět a hojně se fotí v erotických pózách. Naposledy se ukázala v průsvitném prádle.

Andrea Pomeje byla vždycky krásná. Už když se dala dohromady s Jiřím Pomeje a vstoupila tak trochu do světa šoubyznysu na ní mohli muži oči nechat. Postupem času se z ní stala ještě větší sexice, která se nebojí odvázat.

Nejraději se známá dýdžejka fotí v koupelně. Zejména pánové se budou z její nejnovější fotky červenat. Stojí tam totiž před zrcadlem a na sobě má průsvitné prádlo. „Jooo je to průhledný! Nechtělo se mi to zamazávat! Beztak už to všichni znáte,“ napsala provokativně ke snímku.

Před zrcadlem se vůbec fotí ráda. Instagram je plný obdobných póz. Když chce své příznivce ještě více nakopnout, vyfotí se klidně nahá ve vaně. Všechno ale můžete vidět jen skrze obrazovku. Jediný, kdo si může dovolit koukat na tohle božské tělíčko naživo, je její přítel Petr Plaček.

Má božskou postavu a ráda se ukazuje

S tím je Andrea neskonale šťastná už téměř dva roky. „V srpnu spolu budeme dva roky a přijde mi to díky tomu, co všechno jsme museli zvládnout, jako deset let! Musel ustát moje hodně těžký stavy, které jsem si nesla z minulosti a jako bonus ke mně ještě dostal do života dceru,“ napsala Andrea na Instagram.

„Je to ten nejkrásnější pocit, když můžete být ve vztahu sami sebou! Není den, kdy bych za to v duchu nepoděkovala! Miluju tě,“ vyznala mu Andrea veřejně lásku. Po tom všem, co si v životě zažila, už si zaslouží jen klid a pohodu.

Před Petrem Plačkem žila Andrea Pomeje s Jiřím Pomeje. Neúspěšný producent a snílek měl obrovské dluhy a do toho problémy s alkoholem. V roce 2013 se jim s Andreou narodila dcera Anička, pro kterou je teď vzor Plaček.

Prožila si peklo, zachránil ji až Plaček

Od poloviny roku 2017 Pomeje bojoval s rakovinou hrtanu, jenž mu později metastázovala do kostí a následně do celého těla. Přišel kvůli ní o hlas a musel mít v krku slavíka. Poté, co mu lékaři v mezidobí oznámili, že je zdravý, začal pít, což jeho stavu rozhodně neprospělo.

Andrea se s ním rozešla v době, kdy se mu nemoc opět rozjela. Rozvod, který kvůli jeho zdravotnímu stavu odložila na neurčito, se už neuskutečnil. Kvůli jejímu odchodu a následnému vztahu s Petrem Plačkem se na ni snesla vlna kritiky.

„Nepište mi hrozný zprávy, nevíte, co prožívám. Je mi z toho smutno, že to musím vysvětlovat. Mám teď život oddělený od toho, co bylo. Žiju teď jinak. Na jednu stranu jsem šťastná a zamilovaná, na druhou stranu koukám na své dítě, kterému chybí táta. To je těžký,“ svěřila se Andrea na sociální síti před rokem. Teď už se situace konečně uklidnila a dýdžejka je opravdu šťastná. S Plačkem staví barák a nevylučují, že si pořídí miminko.