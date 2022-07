Velké stěhování: Andrea Růžičková s manželem rekonstrují stavení z 16. století

Zdroj: Profimedia

Patří sice mezi nejkrásnější slovenské herečky, ale kochat se jejím půvabem můžeme už nějaký ten rok my, Češi. Andrea Růžičková se totiž stala miláčkem našeho národa poté, co ztvárnila hlavní roli v oblíbeném seriálu Vyprávěj. Od té doby je prostě naše!

Andrea Kerestešová se narodila přesně před osmatřiceti lety v tehdejším Československu, ve městě Vranov nad Topľou. Vystudovala Trnavskou univerzitu a po získání titulu magister se začala živit jako modelka. Vidět jste ji mohli například v reklamě na Bohemia chips, Nestlé nebo Ferrero Rocher.

Objevila se i v různých hudebních klipech, například u Terezy Kerndlové, No name nebo Dana Bárty. Ve filmu se poprvé objevila po boku Vojty Kotka a Jirky Mádla, a to v letní komedii Rafťáci. Rok na to přišla role květinářky Rosálie v seriálu Světla pasáže. Pak už následovalo Vyprávěj, které z krásné slovenské herečky udělalo hvězdu. No když se dostala do seriálu Ordinace v růžové zahradě, nebylo už o čem mluvit.

Andrea Růžičková je nejen krásná, ale také chytrá

Andrea je nejen velmi krásná, ale také chytrá. Nejen, že má magisterský titul, ale zajímá se o ekologii, přírodu a bylinkářství. S rodinou utekla z Prahy na vesnici, kde si zrekonstruovali vesnické stavení z 16. století. Přece jen, už se do městského 2kk s dvěma dětmi nevešli. S manželem Mikulášem má staršího syna Tobiáše a mladšího Jáchyma.

"V malém bytě už to nešlo a tak jsme pořídili dům, kde můžeme skutečně žít," prozradila herečka pro ŽivotvČesku.

Rodina dům koupila právě včas, a to před nástupem koronavirové pandemie, tudíž měla kam prchat z města. Zázemí si ale v Praze nechávají.

"Stěhovat se úplně nechceme. Necháváme si byt, i když je malý. Ale zvolili jsme variantu vesnice a předělávky starého domu. Kde můžeme na procházky do přírody, kde máme prostor a netlačíme se. A je to blahodárné. Jen celý proces rekonstrukce je náročný. Byt si necháváme kvůli tomu, když do Prahy potřebujeme s manželem kvůli práci, ale potom se zase vzdálíme," prozradila Růžičková, jak to s manželem dělají.

Po dlouhé době se objevila jako lékařka v seriálu Chlap

Doteď si herečka užívala především rodičovské povinnosti a před kameru se příliš nehnala. Nyní se ale objevovala opět jako lékařka v seriálu Chlap a jak sama přiznává, nebylo to nic snadného.

„Natáčení byla intenzivní půlroční práce a pro mámu se dvěma malými dětmi tedy dost obtížná,“ řekla temperamentní herečka pro idnes.cz.

Nyní se opět věnuje rodiny, na castingy se necpe, ale kdyby přišla zajímavá role, rozhodně ji neodmítne.