Andrea Sestini Hlaváčková ze StarDance: S Prágrem od Babčákové tančit nechtěla

Andrea Sestini Hlaváčková opustila taneční soutěž StarDance a až po svém vyřazení bývalá tenistka přiznala, jaké se v zákulisí odehrávalo drama. Během svého působení vystřídala sportovkyně dva taneční partnery, třetího už ale razantně odmítla.

Andrea Sestini Hlaváčková nejspíš i díky své sportovní minulosti předvedla v taneční show StarDance skutečně profesionální výkony. Bývalá tenistka ale neměla cestu soutěží vůbec jednoduchou.

Její taneční partner, Michal Necpál, totiž dvakrát po sobě skončil v karanténě. Při jeho první absenci poradce tanečníků Marek Zelinka vymyslel, že by za Necpála mohl zaskočit jeho bratr Jakub.

"Tehdy mi to prvně volali z České televize a až pak mi to oznámil Michal. Nechávalo mě v klidu, že jsou to bráchové a budou asi sladění," vysvětlila Hlaváčová, která se choreografii musela učit podruhé s bratrem svého tanečníka.

Hlaváčková s Prágrem tančit nechtěla

Michal Necpál se po týdnu do StarDance vrátil, hned ten další den ale sám onemocněl covidem, což pro něj znamenalo další dva týdny v karanténě a Andrea Sestini Hlaváčková musela opět hledat náhradníka.

"Jednali o tom, že by se mnou tančil Martin Prágr, protože Simona Babčáková už byla ze hry vyloučena. Byl volný a měl čas, ale já jsem chtěla tančit s Jakubem. Nechtěla jsem se učit se třetím tanečníkem," prozradila bývalá tenistka během rozhovoru na Frekvenci 1.

Martin Prágr byl tanečním partnerem Simony Babčákové, která soutěž opustila za podivných okolností a šušká se, že důvodem byl její odmítavý postoj vůči očkování proti covidu.

Tanečnici vyměnil i Mirai, byla na pokraji sil

Naučit se taneční kreace s novou partnerkou musel i Mirai Navrátil. Za Lenku Noru Návorkovou zaskočí tanečnice vypadlého Zdeňka Godly, Tereza Prucková.

Půvabná blondýnka totiž dle vlastních slov narazila na své osobní mantinely.

"Nejen covid je nepřítelem StarDance. Letošní ročník je opravdu náročný jak fyzicky, tak psychicky. Bohužel se mi podařilo najít limity vlastního těla. Bolí mě úplně všechno, sotva dokážu chodit. Proto jsme se domluvili, že nejrozumnější bude, když mě zastoupí Tereza Prucková," vysvětlila důvod svého rozhodnutí.

Lenka Nora Návorková ze soutěže odstoupila