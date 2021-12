Andrea ze Svateb má na starost dvě děti, přesto jí návrat k ex dělá šťastnou

Zdroj: TV Nova

Účastníci druhé série reality show Svatba na první pohled už mají experiment za sebou, po odvysílání posledního dílu se ale začaly na povrch dostávat zajímavé informace. Andrea se po drsném rozchodu s Kadrim pochlubila staronovým přítelem a Jaroslav překvapil svým hereckým výkonem ve vánočním speciálu. Ačkoliv Romaně v horské chatě vyznával lásku a natáčení se konalo v listopadu, ženich z TV už od léta randí s jinou ženou.

V letošní sérii pořadu Svatba na první pohled odborníci tentokrát spojili šest dvojic. Ani druhá řada seznamovací reality show ale nebyla pro účastníky příliš úspěšná.

Ze šesti párů spolu oficiálně zůstaly pouhé dva. Po velice ostrém rozchodu Andrey a Kadriho se na sociálních sítích rozšířila informace o rozchodu Romany a Jaroslava.

Nahlédnout do soukromí párů měl speciální díl, kde se štáb vydal společně s manželskými dvojicemi na hory slavit Vánoce. V epizodě to vypadalo, že Romana s Jaroslavem tokají jako dvě hrdličky a potetovaný ženich dokonce vyznal přede všemi své televizní manželce lásku. Vše ale bylo nahrané, jelikož Jarda je už několik měsíců šťastně zadaný.

Nová partnerka Jaroslava je úplně jiná než Romana

Vyznání Romaně bylo hrané, Jarda už má jinou

Jaroslav sice psal před kamerami Romaně sladké dopisy o lásce, jeho srdce ale v té době už patřilo jiné ženě. Je tedy jasné, že celý výkon byl nahraný se záměrem co nejvíce pobavit diváky.

Nový objev Jardy se jmenuje Gabriela a je to sexy tmavovláska. Kromě tetování ji s Jardou spojuje také zájem o cestování.

S novou milenkou už stihl ženich z TV objet několik zahraničních destinací a jejich vztah zatím evidentně jen vzkvétá. Zamilovaná až po uši je také Andrea, která se vrátila ke svému ex a ve svém posledním příspěvku nechtěně přiznala, že Kadri měl v tomto pravdu.

Dvojice spolu randí už několik měsíců

Kadri měl pravdu, Andrea se k ex vrátila během experimentu

Velice vyhrocená nálada panuje mezi Kadrim a Andreou, kteří na Instagramu proti sobě rozjeli otevřenou válku. Zatímco Andrea obvinila Kadriho z hraní automatů a dluhů, on jí zase vmetl do tváře, že se už během natáčení vracela ke svému bývalému příteli.

To nyní Andrea sama potvrdila. "10. 2. 2021. V tento den jsem poznala mého současného přítele. Pobláznění. Známost. Láska. Jelikož on byl z Prahy a já z Hradce, jezdili jsme za sebou, co to šlo. Skočili do toho po hlavě. Bez rozmyslů. Plný očekávání a pobláznění, že snad jsme jeden v druhém našli svou spřízněnou duši. On dva roky po rozchodu, po patnáctiletém vztahu. Ze vztahu odešel s dvěma dětmi. Já po dvou pokusech o vážný vztah, v obou případech hrála hlavní roli partnerova nevěra. Jak rychle vše začalo, tak rychle vše skončilo. Chyba byla na obou stranách, nicméně já (sobec) jsem nedokázala ve svých 25 letech přijmout fakt, že má 2 děti, ještě s matkou, která neustále dělá nějaké naschvály, na které doplácí děti a s mým přítelem nekomunikuje - ba dokonce při předání dětí - nepozdraví. Což bylo pro mě velké sousto a místo toho, abych mu byla oporou, vzdala jsem to. Vztah jsem ukončila," popsala hvězda reality show na Instagramu, co předcházelo její účasti ve Svatbách.

"Po čase se nabídla možnost pokračovat v experimentu, navíc byla stále malá naděje, že vyberou zrovna mě. Pokračovala jsem, ale co osud nechtěl. Vybrali mě a já najednou v bílých šatech stála na zámku v Ratměřicích. Paradoxně, i když mi experiment měl přinést lásku v něm, přinesl mi ji právě díky němu, a to způsobem, který bych nečekala. Po boku jsem měla Kadriho, ve kterém jsem se neskutečně zklamala a on mi dal právě odraz toho, jakého muže vedle sebe nechci a naopak díky němu jsem si uvědomila, o co jsem přišla díky své sobeckosti a nerozvážnosti. Svému bývalému příteli jsem po čase napsala, sešli jsme se, slovo dalo slovo a po spousty nelehkých situacích jsme spolu. Šťastná - milující - rodina!" pochlubila se Andrea svým rozvedeným partnerem a novou rolí dvojnásobné macechy.

Zbylé dvojice, tedy Mirka s Petrem a Klára s Michalem, zatím neodhalili, jak to mají ve skutečnosti. Necháme se překvapit, zda i u nich přijdou podobné pikantnosti nebo se odborníci na seznamování konečně trefili a vzniknou funkční vztahy.

Romaně a Jardovi to nakonec nevyšlo