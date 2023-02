Odhalené modely celebrit: Klín Verešové, svůdná Vondráčková i hříšná Vagnerová

Zdroj: Profimedia

Plesová sezóna je plném proudu a české celebrity se předhání, kdo vynese do společnosti co nejoriginálnější model. Pozornost na sebe nedávno strhla Andrea Verešová, která na Česko-Slovenský vynesla róbu a odhalila nejen nahý klín, ale i hluboký dekolt. Slovenská kráska ale není jedinou hvězdou, která takto provokovala na rudém koberci.

Na Česko-Slovenský ples dorazila Andrea Verešová v modelu, který odhaloval opravdu vše a když se modelka předváděla na červeném koberci, v jeden moment ukázala možná více, než sama chtěla. Přítomným hostům se tak naskytla zajímavá podívaná a většina z nich nejspíš tápala, zda pod svůdnou róbou Verešová vůbec má spodní prádlo.

Na sexy večerních šatech modelka rozhodně nešetřila. "Šaty mi šila Janka Pištějová, už je to moje dvorní návrhářka. Původně to měl být overal, ale bylo by to těžší jít na toaletu, nakonec jsme zvolily toto," pochlubila se modelka Blesku.

Róbu pak doplnila Verešová šperky v hodnotě několika milionů korun a z tohoto důvodu ji museli celý večer hlídat bodyguardi. "Šperky mám z obchodního domu Gismondi a jsou v hodnotě 4,5 milionu Kč. Mám je pojištěné a mám tu i ochranku na ně, která se tu někde pohybuje. Plesy si vybírám a pro mě je tenhle nejoblíbenější a vždy tu potkám velmi známých ze Slovenska, které jsem dlouho neviděla," dodala kráska, která byla ozdobou celého večírku.

Vagnerová, Sharlota i Vondráčková

Dráždit mužskou fantasii umí také Hana Vagnerová, která sice na premiéře filmu Hranice lásky vypadala jako antická bohyně, pod průsvitnou látkou ale ukázala bradavky a prosvítaly jí i kalhotky. Herečka je na nahotu zvyklá a ve zmíněném snímku, kde hraje hlavní roli, se ukázala tak, jak ji pánbůh stvořil.

Známá provokatérka je i raperka Sharlota. Na loňské Slavíky dorazila v dlouhém balónovém kabátu a místo podprsenky si pouze zalepila střed prsou černou samolepkou.

V minulosti předvedla překvapivě velice odvážný model dvojnásobná maminka Lucie Vondráčková. V roce 2015 si oblékla na předávání hudebních cen tak hluboký dekolt, že se přítomným hostům tajil dech. Na odhalenou módu našich celebrit se můžete podívat v naší galerii.

Verešová v luxusní róbě předvedla své vypracované křivky