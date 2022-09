Andrea Verešová není žádný troškař: Za procestované léto utratila obří částky

Zdroj: Profimedia

Modelka Andrea Verešová miluje luxus a miluje cestování. Do zahraničí se vydává několikrát do roka, během léta, kdy mají její děti prázdniny, je pak prakticky neustále mimo Česko. A rozhodně nejezdí po levných destinacích. Exkluzivní hotely, ve kterých modelka společně s rodinou na svých cestách skládá hlavu, si může dovolit skutečně jen málokdo.

Nestárnoucí modelka Andrea Verešová ráda cestuje, a to jak po krásách Česka, tak v zahraničí. A pro své děti si společně s manželem letos v létě připravili skutečně pestrý program. Léto odstartovali na slunném řeckém ostrově Mykonos, který je velmi vyhledávanou destinací hlavně mezi celebritami a lidmi, kteří rozhodně nemají hluboko do kapsy. Mykonos je jedním z nejexkluzivnějších a pochopitelně také nejdražších řeckých ostrovů.

Dovolená klidně i za statisíce

Na Mykonos modelka dorazila soukromým letadlem a následně se ubytovala v hotelu, který nabízí pokoje s privátním bazénem, jak vyplývá z jejích snímků. Cena takových pokojů se přitom právě na Mykonosu podle několika zdrojů pohybuje v průměru kolem 200 tisíc korun za týden. Výjimkou ale nejsou ani nabídky přesahující i třeba 800 tisíc korun.

Společně s dopravou a následnými financemi utracenými na místě za nákupy a restaurace je pak finální částka za dovolenou pro běžného smrtelníka takřka astronomická. Tím ale dovolenkování Andrey Verešové neskončilo. Z Mykonosu se totiž přesunula do další vyhlášené destinace – do Saint-Tropez, kde podle portálu Champion Traveler vyjde týdenní dovolená pro čtyřčlennou rodinu na zhruba 160 tisíc korun.

Další zastávka: Španělsko

Z Francie už je to jen kousek do Španělska, a tak se ze Saint-Tropez modelka přesunula do Marbelly. A na ubytování, jak už je asi každému jasné, opět nešetřila. V destinaci pak vystřídala rovnou dva hotely. V prvním z nich dle oficiálních stránek vychází noc na zhruba 10 tisíc korun, ve druhém pak stojí jedna noc od 22 tisíc v závislosti na typu pokoje. Andrea Verešová s manželem tedy na ubytování rozhodně nešetří.