Verešová ukázala krásnou dceru: Její kopie se věnuje něčemu, co by nikdo nečekal

Modelka Andrea Verešová opět ukázala svým fanouškům, že ve svých dvaačtyřiceti má stále postavu snů. Dvojnásobná maminka se nafotila během cvičení jógy a fanouškům spadla brada. Kráska má navíc doma svou malou nástupkyni, Vanessa Volopichová ale od kariéry modelky zatím dává ruce pryč a je úspěšnou sportovkyní.

Andrea Verešová se řídí pravidlem, že věk je pouze číslo a i po čtyřicítce má postavu, kterou jí mohou závidět o generace mladší ženy.

Modelka ale rozhodně své božské křivky nezískala bez práce, svou postavu už dlouhé roky formuje pomocí cvičení. V posledním příspěvku se krásná brunetka nafotila během cvičení krkolomných póz a přiznala, že je pro ni jóga životním stylem.

"Jóga je životní styl. Nejsou to pouze asány a krkolomné pózy, ale především správné dýchání, držení těla, meditace, mantry a krije. Jóga je cesta srdcem, která nás učí trpělivosti, lásce, porozumění, neočekávat, nemanipulovat a odpouštět," připsala Verešová ke snímkům.

Krásná Vanessa je celá maminka

Andrea Verešová je dvojnásobnou maminkou a její patnáctiletá dcera Vanessa Volopichová roste do krásy. Modelingovou dráhu ale zatím dospívající kráska nechystá a vydala se zcela jiným směrem.

Vanessa je zapálená do snowboardingu a domů už dokonce přinesla zlatou medaili z olympiády. ​"Odmalička jsem lyžovala, v sedmi letech jsem vyzkoušela snowboard a chytlo mě to natolik, že už jen snowboarduji. Chtěla jsem jít na konzervatoř, ale se snowboardem se to nedá úplně skloubit, takže jsem si vybrala snowboard a miluji to," svěřila se nedávno Volopichpová webu Extra. Verešová svou dceru ve sportovních aktivitách podporuje a dokonce s ní objíždí závody.

"Finále Světového poháru BIG AIR ve snowboardu je za námi. Zlatá medaile z Evropské Olympiády je fajn a mám radost, že Vanessa vyhrála, ale ještě víc si vážím její odvahy, síly a odhodlání, protože se před deseti dny zranila na závodech v Itálii a vypadalo to, že na Olympiádě EOYF nebude moct startovat. Vyfasovala berle a dostala příkaz odpočívat. Měla naraženou patu i záda. Účast na dalších závodech byla skoro vyloučená. Smutná Vanesska to však nechtěla vzdát. Věřila, že se její zdravotní stav brzy zlepší. Nedávali jsme tomu velkou naději, ale její chuť soutěžit byla větší než bolest," napsala pyšná modelka před pár dny na sociální sítě, když její dcera vyhrála nečekaně zlatou medaili i přesto, že se krátce před startem vážně zranila.

Verešová má s dcerou krásný vztah a podporuje ji ve sportovní kariéře