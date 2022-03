Andrea Verešová: Po porno skandálu opět ukázala bradavky a napsala haterům!

Zdroj: Instagram

Andrea Verešová loni zažila velice nemilé překvapení, neznámý kyber útočník totiž vypustil do světa její falešné porno nahrávky. Dvojnásobná maminka pak prchla k moři, kde už se nějaký ten týden užívá s rodinou slunce. Svým haterům poslala modelka skrze Instagram jasný vzkaz!

Andrea Verešová dostala minulý rok pod stromeček velice nemilé překvápko. Neznámý pachatel vypustil do světa falešné porno nahrávky modelky a vyvolal tím pořádný rozruch.

"S politováním musím konstatovat, že se objevilo fake video, které má za cíl poškodit a zdiskreditovat mě a mého manžela. Rozhodli jsme se proto podat trestní oznámení a zároveň požádat veřejnost o pomoc při hledání autora a šiřitele této nechutné videomontáže," uvedla tehdy Verešová a nabídla za dopadení zločince 50.000 Euro. Pár dní poté se navíc objevila druhá nahrávka.

Verešová po skandálu odletěla do Dubaje na dovolenou, společně s manželem Danielem Volopichem a dětmi raději utekla od mediální pozornosti. Rozruch kolem porno skandálu sice ustal, přes to si ale modelka po delší době rýpla do internetových škarohlídů.

Andrea Verešová odhalila sexy tělo a poslala haterům vzkaz

I když od kauzy s údajným deep fake pornem uplynulo několik měsíců, stále se najdou na sociálních sítích lidé, kteří tuto nepříjemnost Andree Verešové připomínají.

Dvojnásobná maminka sice negativní komentáře ihned maže a profily haterů blokuje, přesto se ale rozhodla jim napsat vzkaz.

"Úspěšní lidé s cílem a vizemi nemají čas na drama, nebo kritiku ostatních. Investují raději svoji energii do tvořivosti, zdokonalování se a soustředění se na pozitivní věci a činy. Radši pomáhají a podporují, než ničí to, co jiní vytvořili," navezla se Verešová do svých kritiků a připojila sexy fotku v plavkách, ze které se mužské části sledujících tajil dech.

Modelka doporučuje svým sledujícím hlavně vnitřní klid

"Vnitřní klid je úspěchem. Zdraví je největším bohatstvím. Laskavost a porozumění je cíl," vzkázala Andrea Verešová nepřejícím jedincům.

Podle modelky by se měl každý starat o svůj život, s čímž nemůžeme jinak než souhlasit.

Nezbývá než Verešové i její rodině popřát mnoho štěstí při dopadení kyber pachatele, kterého již několik měsíců intenzivně hledají a věří, že ho dopadnou…