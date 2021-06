Andrea Verešová si užívá v Dubaji, naznačila, že po pornoskandálu už se nevrátí

Zdroj: Instagram

Andrea Verešová se po uniklém pornu odebrala s celou rodinou do Dubaje, kde je už několik měsíců. Po skandálu, který jen těžko rozdýchává, se totiž dost možná rozhodla, že v zahraničí zůstane a sem se už nikdy nevrátí. Naznačuje to komentářích u fotek. Odvodit to lze i z toho, že její děti s rozvolněním mohou chodit do školy, ale na návrat na Slovensko to nevypadá.