Andrea Verešová byla na Halloween takřka nahá: Zakrývaly ji jen dva kusy látky

Zdroj: Profimedia

Modelka Andrea Verešová se pyšní naprosto perfektní postavou a rozhodně nemá problém své vydřené tělo ukázat. O tom se ostatně mohli v minulosti už několikrát přesvědčit například návštěvníci karlovarského filmového festivalu. Odvážný kostým nyní kráska zvolila i na Halloween. Za strašidlo ale rozhodně nebyla.

Oslavy Halloweenu se nevyhnuly ani modelce Andree Verešové, která poslední dny tráví v Dubaji. Tam se vypravila na luxusní tematickou párty, aby předvedla svůj kostým. Nutno říct, že by cenu za nejlepší masku rozhodně nevyhrála, i tak byla ale bezesporu hlavní hvězdou večera. V titěrných šatech byla totiž naprosto k nepřehlédnutí.

Dva kusy látky

Na párty dorazila Andrea Verešová v ultrakrátké bílé minisukni a prsa si zakryla látkou stejné barvy. Outfit zakrýval jen to nejnutnější a z fotografií, které modelka umístila na svůj Instagram, je patrné, že kdyby se bývala o něco více natočila k fotoaparátu, možná by ona látka neuchránila, co měla.

Celý outfit doplnila bílými podpatky a decentními hodinkami. Aby měla alespoň pár „strašidelných” fotek a zdůraznila, že jde o halloweenskou party, v sexy šatech se zvěčnila ve vaně plné kostlivců. Těch si ale možná pánové ani nevšimli.

Postava snů

Andrea Verešová se svou postavou ráda pochlubí a není se čemu divit. Má ji totiž tvrdě vydřenou. Dbá na zdravou stranu a každý den cvičí. Ne vždy je to ale jednoduché. „Občas je to těžké, to musím přiznat. Ale živím se tělem, takže jsem si ze cvičení udělala radost. Nejhorší je neustálé odkládání a výmluvy. Navíc cvičit se dá při různých domácích činnostech. Při vaření, mytí, luxování nebo při sledování televize. Díky své profesi jsem se naučila improvizovat a efektivně využívat čas,” svěřila se před časem pro iDNES modelka, která například i při sušení vlasů dělá dřepy. Na různé diety jí ale neužije.